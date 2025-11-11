ETV Bharat / state

கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்... இறுதிகெடு விதித்த நீதிமன்றம்!

கூட்டங்களுக்கு குறைந்தது 5 நாட்களுக்கு முன்பாக அனுமதி வழங்க வேண்டும். அதில் தாமதம் செய்தால் கட்சி கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட நேரிடும் என நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 11, 2025

சென்னை: அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை நவம்பர் 20-ம் தேதிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூரில் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்கள் மற்றும் பேரணிகளுக்கான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

இந்த வழக்குகள் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஶ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி தலைமை செயலாளர் தலைமையில் அனைத்து அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்ட கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

தொடர்ந்து, நவம்பர் 6 ஆம் தேதி வழிகாட்டுதல்கள் அமைப்பது தொடர்பாக அனைத்து கட்சிகளுடன் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதில், விதிகளை மீறும் கட்சிகளுக்கு அபராதம் விதிப்பது, கூட்டத்திற்கு வரும் மக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப வைப்பு தொகை வசூலிப்பது, கூட்டத்துக்கு எப்போது மனு அளிக்க வேண்டும், கூட்டத்தின் போது விதிமுறையை மீறி செயல்பட்டும் கட்சியின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்வது உள்ளிட்டவை தெரிவிக்கப்பட்டன.

புதிய வழிகாட்டுதல்களில் அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, 20 அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள், 40 பதிவு கட்சி செய்யப்பட்ட கட்சிகளின் கருத்துகள் தெரிவிக்க நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. சில கட்சிகள் மட்டுமே கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளன. பல கட்சிகள் இன்னும் கருத்துகளை தெரிவிக்கவில்லை. மேலும், வழிகாட்டுதல்கள் கொண்டு வர 30 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கு குறைந்தது 5 நாட்களுக்கு முன்பாக அனுமதி வழங்க வேண்டும். அனுமதி வழங்குவதில் அரசு காலதாமதம் செய்தால் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட நேரிடும் என எச்சரித்தனர்.

கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்காத தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தங்கள் கருத்துக்களை உடனே அரசுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். வழிகாட்டுதல்கள் நடைமுறைப்படுத்த 30 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்க முடியாது. அதனால், நவம்பர் 20 ஆம் தேதிக்குள் வழிகாட்டுதல்களை அரசு இறுதி செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்தனர்.

SOP
MADRAS HIGH COURT
PARTIES RALLY

