சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகளை வரைமுறைபடுத்த வெளியான அரசாணை - இடைக்கால தடையை நீட்டித்தது நீதிமன்றம்
அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த அரசாணையை திரும்பப் பெறுவதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக நீதிபதிகளிடம் தெரிவித்ததையடுத்து இடைக்கால தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 12:21 PM IST
மதுரை: சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகளை வரைமுறை படுத்த வெளியிடப்பட்ட அரசாணைக்கு இடைக்காலத் தடையை நீட்டித்ததோடு, வழக்கின் விசாரணையை 4 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டவிரோதமான குவாரி நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மதுரையைச் சேர்ந்த ஏபெல் மூர்த்தி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், “சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகளால் அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. கனிமங்களை வெட்டி எடுக்க அதிக சக்தி வாய்ந்த வெடிபொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், தமிழக இயற்கை வளங்கள் துறை ஜனவரி, 2022இல் ஒரு அரசாணை வெளியிட்டது. அதில் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறி கனிமங்களை வெட்டி எடுத்தல், குத்தகைக்கு அனுமதிக்கப்படாத பகுதியில் குவாரி அமைத்தல் ஆகியவற்றிற்கு 'ஒருமுறை வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டம்' என்ற அடிப்படையில் ஒரு மெட்ரிக் டன்னுக்கு ரூ. 25 அபராதம் மட்டும் விதிக்கப்படும் என அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
சட்ட விரோத குவாரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்களை பாதுகாக்கும் உள்நோக்குடன் இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் அல்லது அதுவரை அதை செயல்படுத்த இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும்” என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த அரசாணையை திரும்பப் பெறுவதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும், விரைவில் திரும்ப பெறப்படும் எனவும் தகவல் தெரிவித்தார்.
இதே பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் அரசாணைக்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தனர். மேலும் வழக்கின் விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.
முன்னதாக, சட்டவிரோத கல் குவாரிகள் தொடர்பாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மாத்தூரை சேர்ந்த காசிராஜன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
கடந்தாண்டு நவம்பர் 20 அன்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு விசாரணைக்கு வந்த இந்த வழக்கில், சட்டவிரோதமாக குவாரிகள் நடத்தி அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தும் நபர்கள் மீது குற்றவியல் சட்டப்படி வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.