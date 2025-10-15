ETV Bharat / state

வருண்குமார் ஐபிஎஸ் தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கு.. சீமானுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிப்பு!

வருண்குமார் தொடர்ந்த வழக்கில் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் குறித்து மட்டும் பேசக்கூடாது என தெரிவிக்காமல், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு பொதுவாக உள்ளதாக சீமான் தரப்பு முறையிட்ட நிலையில், விரிவான பதில் மனுத்தாக்கல் செய்ய நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி வருண்குமாருக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிக்க சீமானுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருண்குமார் ஆகியோருக்கு இடையே அண்மையில் கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, டிஐஜி வருண்குமாரையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் சமூக வலைதளங்களில் நாதகவினர் மோசமாக சித்தரித்து விமர்சித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதனால் ஆத்திரமடைந்த வருண்குமார், சீமானை பொது வெளியில் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய சீமான், டிஐஜி வருண்குமாரை சில கடுஞ்சொற்களை பயன்படுத்தி திட்டியதாகவும் தெரிகிறது. தொடர்ந்து இருவரும் பரஸ்பரம் மாறி மாறி கருத்துகளை தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், சீமான் தனக்கு எதிராக பொது வெளியில் ஆதாரம் இல்லாமல் அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிப்பதால், தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. தனக்கு எதிரான அவதூறான, ஆதாரமில்லாத கருத்துக்களை தெரிவிக்க சீமானுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கோரி ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருண்குமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், தனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக ரூ.2 கோடியே 10 லட்சம் நஷ்டஈடு வழங்க சீமானுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், டிஐஜி வருண்குமாருக்கு எதிராக எந்தவிதமான கருத்துக்களையும் சமூக வலைத்தளம் மற்றும் பொது வெளியில் தெரிவிக்க கூடாது என சீமானுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.தனபால் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சீமான் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் குறித்து மட்டும் பேசக்கூடாது என தெரிவிக்காமல், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு பொதுவாக உள்ளது. அதனால், உத்தரவை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார். மேலும், சீமான் தரப்பில் விரிவான பதில் மனுத் தாக்கல் செய்ய அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் வாதிட்டார்.

இதையடுத்து, ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்த நீதிபதி, சீமான் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்டோபர் 28ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.

