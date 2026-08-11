பிரதமர் மோடி குறித்து அவதூறு: திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி
மனுதாரர் மாவட்ட நடுவர் நீதிமன்றத்தில் தனிநபர் புகார் மனு தாக்கல் செய்து நிவாரணம் பெறலாம் என அனுமதியளித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : August 11, 2026 at 9:42 PM IST
சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து அவதூறாக பேசிய விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளத்தைச் சேர்ந்த பார்த்திபன் என்ற பாஜக பிரமுகர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
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அதில், "விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள பெரியசாமிபுரத்தில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் பேசிய தற்போதைய திமுக விளாத்திகுளம் எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் பிரதமர் மோடியை தொடர்புப்படுத்தி உண்மைக்கு புறம்பாக அவதூறு பேசியுள்ளார். இதுதொடர்பாக, வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
ஆனால், அந்த புகாரின் மீது இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, புகார் மனு மீது காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் துணை காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்யுமாறு காவல் துறைக்கு உத்தரவிட முடியாது; ஆனால், மனுதாரர், மாவட்ட நடுவர் நீதிமன்றத்தில் தனிநபர் புகார் மனு தாக்கல் செய்து நிவாரணம் பெறலாம் என அனுமதியளித்து, மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.