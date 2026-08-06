ETV Bharat / state

தென்காசியில் இறந்தவரின் உடலை பட்டா நிலத்தில் அடக்கம் செய்வதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி மறுப்பு

அனுமதியற்ற இடங்களில் உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டால் அவற்றை தோண்டி எடுத்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மயானத்தில் மீண்டும் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பை அரசு தரப்பு சுட்டிக் காட்டியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: குடியிருப்புகள் அல்லது குடிநீர் ஆதாரங்களிலிருந்து 90 மீட்டர் தூரத்திற்குள் இருந்ததால், தென்காசியில் இறந்தவரின் உடலை பட்டா நிலத்தில் அடக்கம் செய்ய அனுமதி மறுத்து, பொது மயானத்தில் அடக்கம் செய்யுமாறு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், அதற்குத் தேவையான முழு உதவிகளையும் சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தென்காசியைச் சேர்ந்த சாந்தி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், “தனது மாமனார் அய்யப்பன் நேற்று முன்தினம், ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். பல தலைமுறைகளாக குடும்ப உறுப்பினர்களை தங்கள் குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான பட்டா நிலத்தில் அடக்கம் செய்து வருவதால், அதே இடத்தில் தனது மாமனாரின் உடலையும் அடக்கம் செய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என கூறியிருந்தார் .

இந்த மனு நீதிபதி சி. சரவணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர், குடியிருப்புகள் அல்லது குடிநீர் ஆதாரங்களிலிருந்து 90 மீட்டர் தூரத்திற்குள், அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடக்கத் தலத்தைத் தவிர வேறு எந்த இடத்திலும் உடலை அடக்கம் செய்ய அனுமதி இல்லை. அங்கீகரிக்கப்படாத இடங்களில் அடக்கம் செய்வது சட்ட விரோதம் என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், பொதுச் சுகாதாரத்தை பாதுகாக்க 2023-ஆம் ஆண்டு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பில், அனுமதியற்ற இடங்களில் உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டால் அவற்றை தோண்டி எடுத்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மயானத்தில் மீண்டும் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளதையும் சுட்டிக் காட்டினார்.

இதையும் படிங்க: துபாயில் கணவர் மரணம்- உடலை மீட்டு தரக்கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனைவி கண்ணீர் மல்க மனு

இரு தரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்த நீதிபதி, மனுதாரர் கோரிய நிவாரணத்தை வழங்க முடியாது என்று கூறியதோடு, மனுதாரர் கிராமத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொது மயானத்தில் உடலை அடக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், அதற்குத் தேவையான முழு உதவிகளையும் சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று கூறி, மனுவை தள்ளுபடி செய்து முடித்து வைப்பதாக உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

TENKASI DEAD BODY BURY ISSUE
MADURAI HIGH COURT
தென்காசி இறந்தவர் உடல்
உடலை புதைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
COURT ORDER ON BURYING BODY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.