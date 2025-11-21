ETV Bharat / state

அதிமுக எம்எல்ஏ கொலை வழக்கில் பவாரியா கொள்ளையர்கள் 3 பேர் குற்றவாளிகள்; நீதிமன்றம் அதிரடி

குற்றவாளிகள் மீதான தண்டனை விவரம் வரும் நவம்பர் 24 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என சென்னை கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி தெரிவித்தார்.

நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வந்த குற்றவாளிகள்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏ கொலை வழக்கில் பவாரியா கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்த மூன்று பேர் குற்றவாளிகள் என சென்னை கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது

திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்தவர் சுதர்சனம். கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9 ஆம் தேதி அதிகாலை 2.45 மணிக்கு பெரியபாளையம் அருகே தானாக்குளத்தில் உள்ள அவரது வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்த 5 பேர் கும்பல் சுதர்சனத்தை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றதுடன், அவரது மனைவி மற்றும் மகன்களை தாக்கிவிட்டு 62 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றது.

தமது கட்சியைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏ கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக அறிந்த அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொள்ளையர்களை சுட்டுப்பிடிக்க உத்தரவு பிறப்பித்தார். மேலும் குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க ஐஜி ஜாங்கிட் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இந்த விவகாரத்தில் தீவிரமாக செயல்பட்ட தனிப்படை அடுத்த ஒரு மாதத்திலேயே கொள்ளையர்கள் கண்டுபிடித்தது.

அதில் முக்கிய குற்றவாளியை அதே ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி கைது செய்தது. இதைத்தொடர்ந்து மார்ச் மாதத்தில் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த பவாரியா கொள்ளையர்களை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வந்த குற்றவாளிகள்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இவ்வழக்கில் செப்டம்பர் மாதம் முக்கிய குற்றவாளிகள் இருவர் வடமாநிலத்தில் என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்டனர். ராஜஸ்தானில் பவாரியா கொள்ளையர்களை ஜாங்கிட் குழுவினர் பிடித்த சாகச கதை பின்னர் ‘தீரன் அதிகாரம் ஒன்று’ என்ற பெயரில் படமாக வெளிவந்தது.

இந்த வழக்கில் தனிப்படை போலீசார் 32 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இவர்களில் ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஓம் பிரகாஷ், அவரது சகோதரர் ஜெகதீஷ் உள்ளிட்ட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். ஆனால் இவ்வழக்கில் ஜாமீன் பெற்ற 3 பெண்கள் தலைமறைவாகிவிட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட ஓம்பிரகாஷ் பவாரியா உள்பட இருவர் சிறையிலேயே இறந்துவிட்டனர்.

நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வந்த குற்றவாளி
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட குற்றவாளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மீதமுள்ள ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக் மற்றும் ஜெயில்தார் சிங் ஆகிய 4 பேருக்கு எதிரான வழக்கை சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சென்னை கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் விசாரித்து வந்தார். வழக்கில் 86 பேர் காவல்துறை சாட்சிகளாக விசாரிக்கப்பட்டனர். அனைத்து தரப்பு விசாரணையும் முடிந்த நிலையில் ஜெகதீஷ் உள்பட நான்கு பேருக்கு எதிரான இந்த வழக்கில் இன்று நவ.21 தீர்ப்பு அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி குற்றம்சாட்டப்பட்ட 4 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அதில் ஜெகதீஷ் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் முடிவு செய்துள்ளது குறித்து அவரது கருத்து ஹிந்தியில் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, ''நான் அப்பாவி'' என்று ஜெகதீஷ் ஹிந்தியில் பதில் அளித்தார். வேறு எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.

தொடர்ந்து ராகேஷ் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது பற்றி அவரது கருத்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, ''எனக்கு எதுவும் தெரியாது. நான் ஒரு அப்பாவி'' என்று ஹிந்தியில் பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து, அசோக் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் அறிவித்தது. அதற்கு, ''எனக்கு எந்த வழக்கிலும் தொடர்பு இல்லை. இது ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு. நான் ஒரு நிரபராதி'' என்று அவர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ''செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும்'' - உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை!

இதையடுத்து குற்றவாளிகள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''IPC 396 மற்றும் 397 பிரிவில் வழிப்பறி, கொள்ளை மற்றும் கொலை நடந்துள்ளதாக குற்றப்பத்திரிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதால், குறைவான தண்டனை வழங்க வேண்டும். குற்றவாளிகள் 3 பேரும் கொலை செய்தார்கள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை'' என்று தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து ''ஜெயில்தார் சிங் மற்றும் குற்றவாளிகள் மீதான தண்டனை விவரம் நவம்பர் 24 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும்'' என நீதிபதி தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

BAWERIA ROBBERY
COURT DECLARED 3 PEOPLE GUILTY
பவாரியா கொள்ளையர்கள் குற்றவாளிகள்
சுதர்சனம் கொலை வழக்கு
AIADMK SUDHARSANAM MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.