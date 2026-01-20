விசாரணை அதிகாரியை கொலைகாரன் என மிரட்டுவதா? சவுக்கு சங்கருக்கு நீதிபதிகள் கண்டனம்
ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறியதால் தான் இடைக்கால ஜாமீனை ரத்து செய்யுமாறு காவல் துறை மனு தாக்கல் செய்துள்ளது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : January 20, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: நிபந்தனை ஜாமீனில் உள்ள சவுக்கு சங்கர் விசாரணை அதிகாரியை கொலைகாரன் என மிரட்டுவதை ஏற்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
யூ டியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி காவல் துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சவுக்கு சங்கர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை, செல்போன் கால், வாட்ஸ் ஆப் கால் மூலம் விசாரணை அதிகாரிகளை மிரட்டுகிறார். சாட்சிகளையும் மிரட்டுகிறார். விசாரணை அதிகாரியை கொலைகாரன் என்று திட்டியுள்ளார்.
மருத்துவ சிகிச்சைக்காக ஜாமீன் பெற்ற சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்து யூ டியூப்பில் வீடியோக்களை பதிவிடுகிறார். எனவே, அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
மேலும், சவுக்கு சங்கர் சமீபத்தில் வெளியிட்ட வீடியோக்களையும் நீதிபதிகளிடம் தாக்கல் செய்தார். இதனை பார்வையிட்ட நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன் மற்றும் ஜோதிராமன் அமர்வு, "கருத்து சுதந்திரம், பேச்சு சுதந்திரம் உள்ளது என்பதற்காக மரியாதையில்லாமல் பேசலாமா? கேவலமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாமா? எப்படி விசாரணை அதிகாரியை கொலைகாரன் என்று மிரட்டலாம்? இதே போல நீதிபதிகளை கொலைகார நீதிபதி என்று சொல்ல மாட்டார் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்?
கருத்து சுதந்திரம் என்ன என்பதை முதலில் புரிந்து பேச வேண்டும். சங்கரின் அம்மா அவரது மகனுக்காகத் தானே நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதன் அடிப்படையில் தானே இடைக்கால ஜாமீன் தரப்பட்டது. அவரது தாய் தான், மகனுக்கு இது போன்று அதிகாரிகளை பேசக் கூடாது என்று அறிவுரை சொல்ல வேண்டும்.
சவுக்கு சங்கரின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக தான் இடைக்கால ஜாமீன் தான் தரப்பட்டுள்ளது. அதற்காக இந்த நீதிமன்றம் சில நிபந்தனைகளை விதித்தது. அந்த நிபந்தனைகளை மீறியதால் தான் இடைக்கால ஜாமீனை ரத்து செய்யுமாறு காவல்துறை மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
அந்த மனுவுக்கு குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் தான் பதில் தர வேண்டும். ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறவில்லை என்பது தொடர்பாக ஆதாரங்களுடன் வாதிட வேண்டும். அதை விட்டு பிரதான வழக்கில் வாதிடக் கூடாது" என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள் வேல்முருகன் மற்றும் ஜோதிராமன் அமர்வு, இந்த வழக்கில் வரும் 23-ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தனர்.