அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமாவுக்கு எதிரான வழக்கு - சபாநாயகர், தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவு
சபாநாயகர் திருப்தி அடையும் வகையில் விசாரணை நடத்தினாலே போதுமானது தான். சபாநாயகரின் தனிப்பட்ட அதிகாரத்திலும், முடிவிலும் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : June 17, 2026 at 12:24 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமா செய்த விவகாரத்தில் சபாநாயகருக்கு எதிராக எந்த இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "நடைபெற்று முடிந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து, பெரும்பன்மையை நிரூபிக்க பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக பெற்ற நிலையில் மே 13 ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு ஆதரவாக 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் வாக்களித்தனர்.
இதையடுத்து, கட்சி கொறடா உத்தரவை மீறி தவெகவுக்கு வாக்களித்த 25 உறுப்பினர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின்கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மே 25 ஆம் தேதி தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த மதுராந்தகம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமா ஆகியோரும் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்த பின்னர் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா முன்னிலையில் தவெக-வில் இணைந்தனர். தலைமைச் செயலகத்தில் இந்த நிகழ்வு நடந்த சில நிமிடங்களிலேயே அவர்களுக்கு தவெக உறுப்பினர் அட்டைகளும் வழங்கப்பட்டன.
இதே போல், மே 26 ஆம் தேதி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. இசக்கி சுப்பையாவும் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
இவர்கள் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க மனு அளித்த நிலையில், ராஜிநாமாவை ஏற்றதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். தீர்ப்பு வரும் வரை 4 தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட கூடாது. ராஜிநாமாவை ஏற்ற சபாநாயகரின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வி.கிரி, "ராஜிநாமா செய்தாலும் கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். சபாநாயகரின் முடிவு நீதிமன்ற ஆய்வுக்கு உட்பட்டது தான் என்பது உச்ச நீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளில் தெரிவித்துள்ளது.
சபாநாயகர் சட்டமன்ற விதிமுறைகளின்படி செயல்படவில்லை. ராஜிநாமா சுய விருப்பத்தின் பேரில் செய்யப்பட்டதா? அல்லது யாருடைய தூண்டுதலின் பேரில் செய்யப்பட்டதா? என்பதை சபாநாயகர் முதலில் விசாரணை செய்ய வேண்டும். அதை அவர் செய்யவில்லை.
ராஜிநாமா கடிதம் கொடுத்து விட்டு, தவெக தலைவர்களை சந்தித்த பின்பு, அனைவரின் ராஜிநாமாவும் ஏற்கப்பட்டதாக சபாநாயகர் தெரிவித்துள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ராஜிநாமாவை ஏற்பதற்கு முன் சபாநாயகர் விசாரணை நடத்ததாதது குதிரை பேரம் நடைபெற்றதற்கான சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.
ஒருவேளை ராஜிநாமா நிராகரிக்கப்பட்டால், அதில் முறைகேடு நடைபெற்றுருப்பது நிரூபணம் செய்யப்படும். இந்த விவகாரத்தில் எதிர்கட்சித் தலைவரும் குதிரை பேரம் நடைபெற்று இருப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்" என தெரிவித்தார்.
பின்னர் சபாநாயகர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ராஜிநாமா கடிதத்தை சுய விருப்பத்துடன் தான் கொடுத்தார்களா? என்பதை மட்டுமே விசாரணை நடத்தி சபாநாயகர் ஏற்று கொண்டார். ராஜிநாமா செய்த உறுப்பினர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "ராஜிநாமாவை ஏற்பதற்கு முன் சபாநாயகர் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயமா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், "ராஜிநாமா செய்யும் உறுப்பினர்களிடம் தேவையான அளவு தான் சபாநாயகர் விசாரணை நடத்த முடியும். ராஜிநாமாவுக்கு பின் உள்ள அனைத்தையும் சபாநாயகர் விசாரணை செய்ய முடியாது. சபாநாயகர் திருப்தி அடையும் வகையில் விசாரணை நடத்தினாலே போதுமானது தான். சபாநாயகரின் தனிப்பட்ட அதிகாரத்திலும், முடிவிலும் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது.
அதனால், இந்த வழக்கில் இடைக்காலமாக எந்த தடை உத்தரவும் தற்போது பிறப்பிக்க முடியாது" என தெரிவித்த நீதிபதிகள், சபாநாயகர், தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜூன் 29 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.