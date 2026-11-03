படுக்கை வசதி ரயிலில் உறங்குவதற்கு கட்டுப்பாடு- சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு
மனுதாரர் உதவிக்கு ரயில்வே காவல் துறை அல்லது பணியில் இருக்கும் ரயில்வே ஊழியர்களை அழைத்திருக்கலாம் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 3, 2026 at 7:38 PM IST
சென்னை: முன்பதிவு செய்யப்பட்ட படுக்கை வசதி கொண்ட ரயில் பெட்டிகளில், இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை மட்டுமே உறங்க அனுமதிக்கப்படுவர் என்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
சென்னையை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் என்பவர், உடல் நலம் சரியில்லாத மனைவியுடன் ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது, முன்பதிவு செய்யப்பட்ட படுக்கை வசதி கொண்ட ரயில் பெட்டிகளில், இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை மட்டுமே உறங்க அனுமதிக்கப்படுவர் என்ற உத்தரவை காரணம் காட்டி, பாலசுப்பிரமணியனின் மனைவி படுக்கை வசதியை பயன்படுத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது சம்பந்தமாக கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி பாலசுப்ரமணியன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், "முன்பதிவு செய்யப்பட்ட படுக்கை வசதி கொண்ட ரயில் பெட்டிகளில் இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை மட்டுமே உறங்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்ற உத்தரவு அமலில் உள்ளது. இருந்தாலும், கர்ப்பிணிகள், உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டோர் எந்த நேரத்திலும் உறங்க அனுமதிக்கப்படுவர் என்ற விதி உள்ளது.
அந்த விதி அமலில் இருக்கும் நிலையில், மனுதாரர் உதவிக்கு ரயில்வே காவல் துறை அல்லது பணியில் இருக்கும் ரயில்வே ஊழியர்களை அழைத்திருக்கலாம். ஆனால் மனுதாரர் அவ்வாறு செய்யாமல் ரயில்வே விதியை எதிர்த்து மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர்" என்று தங்கள் உத்தரவில் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து வழக்கை முடித்து வைத்த நீதிபதிகள், மனுதாரர் ரயில்வே நிர்வாகத்தை அணுகலாம் என்றும் யோசனை தெரிவித்துள்ளனர்.