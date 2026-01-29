மாணவிக்கு தங்கப் பதக்கம் - பாண்டிச்சேரி பல்கலை.க்கு உத்தரவு
பல்கலைக்கழக சுற்றறிக்கையில் அனைத்து பாடங்களிலும் முதல் முயற்சியிலேயே தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது என வழக்கறிஞர் சுட்டிகாட்டினார்.
Published : January 29, 2026 at 5:22 PM IST
சென்னை: மாணவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கம் வழங்குவது என்பது கல்வி சார்ந்த விஷயம் என்றும், அதை கல்வியாளர்களிடம் விட்டு விட வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் பி.காம் என்று அழைக்கப்படும் இளங்கலை வணிகவியல் பட்டப் படிப்பு படித்த மாணவி வெண்ணிலா என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "பட்டப் படிப்பில் நான் 2600-க்கு 2014 மதிப்பெண் பெற்றேன். இருந்த போதிலும், எனக்கு தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்படவில்லை. அதே நேரத்தில் 2600-க்கு 1923 மதிப்பெண்கள் மட்டுமே பெற்ற மற்றொரு மாணவிக்கு தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது.
இது குறித்து பல்கலைக்கழகத்தில் கேட்ட போது, ஒரு தேர்வுக்கு வராத காரணத்தினால் அரியர் விழுந்ததால் தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து நடந்த செமஸ்டரில் அந்த அரியர் பேப்பரை எழுதி அதில் நான் தேர்ச்சி பெற்றேன். டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் அந்த தேர்வை எழுத முடியவில்லை. எனவே அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற எனக்கு தங்கப்பதக்கம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மாணவி வெண்ணிலா தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி டி. பரதசக்ரவர்த்தி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தங்கப்பதக்கம் வழங்குவது சட்டப்பூர்வ உரிமை அல்ல என்றும் கல்வியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கல்வித் திட்டங்களின் மூலம் மட்டுமே வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார்.
மேலும், தங்கப்பதக்கம் பெற பல்கலைக்கழக சுற்றறிக்கையில் அனைத்து பாடங்களிலும் முதல் முயற்சியிலேயே தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது என சுட்டிகாட்டினார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி. பரதசக்ரவர்த்தி, தங்கப் பதக்கம் பெறுவதில் எந்த சட்டப்பூர்வ உரிமையும் இல்லை. அது சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு இடையிலான போட்டியாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். மேலும்,மாணவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கம் வழங்குவது என்பது கல்வி சார்ந்த விஷயம் என்றும், அதை கல்வியாளர்களிடம் விட்டுவிட வேண்டும் என்றார்.
இதையும் படிங்க
- எனக்கு தமிழ் பிடிக்கும் - ஆரணியைச் சேர்ந்த மணமகனை கரம்பிடித்த ஜெர்மன் பெண் மகிழ்ச்சி
- ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வழக்கில் 9 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 54 பேர் விடுதலை - மதுரை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
மேலும், வழக்கு தொடர்ந்த மாணவி தகுதியானவர் என்பதால், அவருக்கு உரிய சான்றிதழ் மற்றும் தங்க பதக்கம் வழங்க வேண்டும் என்று பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்திற்கு நீதிபதி டி. பரதசக்கரவர்த்தி உத்தரவிட்டார்.