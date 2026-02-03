ETV Bharat / state

சவுக்கு சங்கருக்கு புகழ் வெளிச்சம் தருவது எங்கள் வேலையல்ல: சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

சவுக்கு சங்கரின் மனு குறித்து காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை பிப் 9ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

சென்னை: யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்து அவரை பெரிய ஆளாக்க நீதிமன்றம் விரும்பவில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மிரட்டி பணம் பறித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட யூ டியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு மருத்துவ காரணங்களுக்காக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக் காலமாக 3 மாதங்களுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது. இந்நிலையில், மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் வாங்கி விட்டு, தொடர்ந்து அவதூறான வீடியோக்களை சவுக்கு சங்கர் பதிவிட்டு வருகிறார். ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறி செயல்படுவதால், ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என காவல் துறை சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், ஜோதிராமன் அமர்வு வழக்கில் தொடர்புடைய சாட்சிகளுக்கு மிரட்டல் விடுக்கவோ, பத்திரிக்கை மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிடவோ கூடாது என கூடுதல் நிபந்தனைகளை விதித்ததுடன், மீறினால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என தெரிவித்தனர்.

மேலும், ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை தலைவர் தலைமையிலான குழு அமைத்து, சவுக்கு சங்கரை பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி முழு உடல் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் எனவும், பரிசோதனை அறிக்கையை பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மருத்துவ பரிசோதனை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும், அப்போது, சவுக்கு சங்கர் தரப்பில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், தன்னையும் இந்த வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும். யாரையும் சந்திக்க கூடாது. வழக்கு தொடர்பாக யாரிடமும் பேச கூடாது என பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசு தரப்பில், ஏற்கனவே நீதிபதியை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தொடரப்பட்ட வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில் தொடரப்பட்ட சவுக்கு சங்கரின் இந்த மனுவை ஏற்க கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், சவுக்கு சங்கருக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்து அவரை பெரிய ஆளாக தான் விரும்பவில்லை. யாரையும் குற்றம் சொல்வதற்காக இங்கு வரவில்லை என தெரிவித்த நீதிபதிகள், சங்கரின் மனு குறித்து காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.

