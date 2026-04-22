புதிய தலைமைச் செயலாளர் நியமன உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி
பணி தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த பொதுநல வழக்கு, விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல எனக் கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
Published : April 22, 2026 at 9:50 PM IST
சென்னை: தமிழக தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமாரை நியமித்த தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நாளை (ஏப்ரல் 23) நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தல் நியாமானதாகவும், நேர்மையானதாகவும் நடைபெறுவதை உறுதிச் செய்யும் பொருட்டு, நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றிய அரசு அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.
அதேசமயம், பாஜக போன்ற சில அரசியல் கட்சியினர் ஆளும் கட்சியுடன் அதிகாரிகள் இணக்கமாக இருப்பதாகக் கூறி, நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பதவியில் இருக்கும் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை முன் வைத்தனர். இதன் அடிப்படையில், தேர்தல் ஆணையம், தமிழக தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி, மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட பல உயர் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து நடவடிக்கை எடுத்தது.
இந்த நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியை சேர்ந்த வீராசாமி என்பவர், தமிழக தலைமை செயலாளராக சாய்குமாரை நியமித்த தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், 'தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைமுறைகளின் அங்கமாக ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி தமிழக தலைமை செயலாளராக இருந்த முருகானந்தத்தை மாற்றி, அந்த பதவியில் சாய்குமாரை நியமித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக பதவி வகித்த காலத்தில், அவரின் செயலாளராக பதவியில் இருந்தவரே சாய்குமார். இவரே புதிய தலைமை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே ஒரு தலைவரின் செயலாளராக இருந்த சாய்குமார், புதிய தலைமை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டால், அவர் எப்படி நடுநிலையுடன் செயல்படுவார்? என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுசம்பந்தமாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதை ஆணையம் பரிசீலிக்கவில்லை. ஆகையால், தலைமை செயலாளராக சாய்குமாரை நியமித்த தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். அந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்' என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, பணியிட மாற்றம் என்பது தேர்தல் ஆணையத்தின் நடைமுறைகளில் ஒன்று. பணி தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த பொதுநல வழக்கு, விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.