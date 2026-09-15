ஆதவ் அர்ஜுனா சொத்துகளை மறைத்திருந்தால் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்ய முடியும்: நீதிபதி 'பளிச்'

ஆதவ் அர்ஜுனா சொத்துகளை மறைத்திருந்தால் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்ய முடியும்: நீதிபதி 'பளிச்'
"ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு ரூ.190 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் உள்ளன. ஆதவ் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு சுமார் ரூ.534 கோடி மதிப்பில் அசையும், அசையா சொத்துக்கள் உள்ளன. அதற்கான ஆவணங்களையும் அவர் வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்"
Published : September 15, 2026 at 4:17 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது பிரமாணப் பத்திரத்தில் சொத்து ஆவணங்களை மறைத்திருந்தால் கூட, அவரது தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்ய முடியும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். தற்போது அவர் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்து வருகிறார்.
இதனிடையே, வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வெற்றியை எதிர்த்து சுயேச்சை வேட்பாளர் சிவராஜ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார்.
அதில், "அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் அவரது மனைவியின் ரூ.600 கோடி சொத்து விவரங்களை மறைத்துள்ளார். இது தேர்தல் விதிகளுக்கு எதிரானது என்பதால் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வெற்றியை ரத்து செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
'சொத்து ஆவணங்களை ஆதவ் மறைக்கவில்லை'
இந்த மனுவானது, நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (செப் 15) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஆதவ் அர்ஜுனா மீது எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லை. எந்த சொத்து ஆவணங்களையும் தேர்தல் பத்திரத்தில் அவர் மறைக்கவில்லை. முறைகேடு இருந்தால் மட்டுமே தேர்தல் வழக்கு தொடர முடியும்.
ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனு தாக்கல் செய்தபோது, தேர்தல் ஆவணத்தில் குறிப்பிட்ட வங்கி கணக்கில் 51 ஆயிரம் ரூபாய் இருந்ததை மட்டுமே குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த கணக்கில் எவ்வளவு டெபாசிட் செய்யப்பட்டது எனவும், அதில் கிடைத்த வட்டியை ஏன் குறிப்பிடவில்லை எனவும் கேட்க முடியாது.
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ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு சுமார் ரூ.190 கோடி மதிப்பில் அசையா சொத்துக்கள் உள்ளன. அதற்கு ரூ.84 லட்சம் வட்டியாக கிடைத்தது. அதை மறைத்ததாக அவர் மீது தேர்தல் வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
'ஆதவ் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு ரூ.534 கோடி சொத்து'
வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தபோது வட்டி அவருக்கு வரவில்லை. ஆதவ் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு சுமார் ரூ.534 கோடி மதிப்பில் அசையும், அசையா சொத்துக்கள் உள்ளன. அதற்கான ஆவணங்களையும் அவர் வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'கையில் இருந்தது ரூ.1 கோடி'
ஆனால் கடன்கள், வைப்புகள், வருமானங்கள் அதற்கான வட்டிகளை தேர்தல் பத்திரத்தில் ஏன் குறிப்பிடவில்லை என யாரும் கேட்க முடியாது. பிரமாண பத்திரங்களுக்கு என்ன ஆவணங்கள் தேவையோ, அதை மட்டும் குறிப்பிட்டால் போதுமானது. எனவே, ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த போது, ரூ.1 கோடி மட்டுமே கையில் பணமாக இருந்தது என குறிப்பிட்டதில் தவறு இல்லை.
'ஐடி தான் விசாரிக்க வேண்டும்'
சொத்துக்கள் தொடர்பாக திருத்த மனுவும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. வங்கிக் கணக்கில் குளறுபடி இருப்பதாக கருதினால், அதை வருமான வரித்துறை தான் விசாரிக்க முடியுமே தவிர, தேர்தல் அதிகாரி விசாரிக்க முடியாது. ஏப்ரல் 6ம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட திருத்த மனுவில் ஆதவின் மனைவியின் பெயரில் உள்ள பங்கு ஆவணங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
15 நிறுவனங்களில் ஆதவ் அர்ஜுனவின் மனைவி பங்குதாரராக உள்ளார். ஆதவ் எந்த நிறுவனத்திலும் இல்லை. குழந்தைகளை பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் தவறானது. அதற்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை.
பிரச்சரத்திற்கு சென்ற போது அங்கே இருக்கும் சிறுவர்கள் கோஷமிடுவதை பிரச்சரத்திற்கு பயன்படுத்தியதாக கருத முடியாது" என ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
நீதிபதி கருத்து
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, ஆதவ் அர்ஜுனாவின் சொத்து ஆவணங்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தால், இந்த தேர்தல் வழக்கு விசாரணைக்கு உரியது தான். அனுமானத்தின் அடிப்படையில் சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக நிரூபிக்கப்பட்டால் கூட, தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு தொடரலாம்.
ஒருவேளை, ஆதவ் அர்ஜுனா தனது பிரமாணப் பத்திரத்தில் சொத்து ஆவணங்களை மறைத்திருந்தால் கூட, தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்ய முடியும்.
மனுதாரரான சுயேச்சை வேட்பாளர் பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஆவணங்களை இணைத்துள்ளார். அதை எந்த விசாரணையும் இல்லாமல் நிராகரித்து விடலாமா?
ஆதவ் அர்ஜுனா சொத்து ஆவணங்களை மறைத்தது உண்மையா? இல்லையா? என நீதிமன்றத்தில் விளக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
பின்னர், ஆதவ் தரப்பு வாதம் முடிவடையாததால் வழக்கு விசாரணையை நாளைக்கு (செப்.16) ஒத்திவைத்தார்.