சர்ச்சைக்குரிய பாதையில் தேரோட்டம் செல்ல அனுமதிக்க முடியாது - உயர் நீதிமன்றம்
தற்போதைய வழக்கில் பெரிய அளவில் சட்ட ஒழுங்குப் பிரச்சனை ஏற்பட்டு பொதுமக்களில் அமைதிக்கு அச்சுறுத்தல் உருவாகும் சாத்தியம் உள்ளது என்றும் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 11, 2026 at 4:00 PM IST
மதுரை: சர்ச்சைக்குரிய பாதையில் புனித ஜெபமாலை மாதா தேர்பவனியை நடத்த அனுமதிக்க முடியாது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிவகங்கையைச் சேர்ந்த திரவியசாமி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் உள்ள புனித ஜெபமாலை மாதா தேர்பவனியை கலங்காதன்கோட்டை மற்றும் அரண்மனை கரை கிராமங்கள் வழியாக செல்லும் வழக்கமான பாதையில் நடத்துவதற்கு அனுமதி கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன்பாக இன்று (அக்டோபர் 11) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேர்பவனி நடைபெற்ற நிலையில், 2010 ஆம் ஆண்டு மாற்று மதத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அமைதிக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டு அசம்பாவிதம் இன்றி தேர்பவனி நடத்தப்பட்டது. அப்பகுதியில் வேறு மத கோவில்கள் இருக்கிறது என்பதற்காக மட்டும் வழக்கமாக நடைபெறும் பவனியை தடை செய்ய முடியாது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "2014 ஆம் ஆண்டு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட்ட நிலையில், மீண்டும் அதுபோல நடை பெறாமல் தடுப்பதற்காகவே அமைதி குழு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அதன் முடிவிற்கு மாறாக சர்ச்சைக்குரிய பாதையில் தேர் பவனிக்கு அனுமதி வழங்கினால் மீண்டும் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, "ஒரு பகுதியில் மாற்று மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் வசிக்கிறார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு சொந்தமான வழிபாட்டு தலம் உள்ளது என்பதற்காக மட்டும் தேர் பவனிக்கு தடை விதிக்க முடியாது. தேவையான இடங்களில் அதிகாரிகள் ஊர்வலத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்.
தற்போதைய வழக்கில் பெரிய அளவில் சட்ட ஒழுங்குப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு பொதுமக்களில் அமைதிக்கு அச்சுறுத்தல் உருவாகும் சாத்தியம் உள்ளது. ஆகையால், ஏற்கனவே அமைதி குழு கூட்டத்தில் ஒரு பாதை முடிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அதுவல்லாமல் சர்ச்சைக்குரிய பாதையில் ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி கோருவதை ஏற்க இயலாது" என குறிப்பிட்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.