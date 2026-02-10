விவாகரத்து வழக்கு: ஶ்ரீதர் வேம்புக்கு உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
ஶ்ரீதர் வேம்பு மற்றும் சோஹோ நிறுவன அதிகாரிகள் இந்தியாவில் இருப்பதால் அவர்களிடம் இருந்து ஆவணங்களை சேகரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: மனைவி தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கில் சோஹோ நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சோஹோ நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனரான ஸ்ரீதர் வேம்புவிடம் இருந்து பிரிந்து வாழும் அவருடைய மனைவி பிரமிளா சீனிவாசன் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் விவாகரத்து வழக்கு சம்பந்தமாக சில உதவிகளை செய்யுமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பிரமிளா சீனிவாசன் தாக்கல் செய்த மனுவில், "கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள விவாகரத்து வழக்கில் கடந்த 2025 அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி திருநெல்வேலியில் உள்ள ஶ்ரீதர் வேம்பு, நிறுவன அதிகாரி ராதா வேம்பு உள்ளிட்ட 10 பேரின் ஆவணங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களை தனித்தனியாக கேட்டுள்ளது.
அதனால், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வசித்து வரும் ஶ்ரீதர் வேம்பு, வேளச்சேரி, காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டில் வசித்து வரும் அவருடைய உறவினர்கள் மற்றும் சோஹோ நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிநிதியின் வாக்கு மூலங்களை பதிவு செய்து அமெரிக்க நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்க ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அல்லது வழக்கறிஞரை நீதிமன்ற ஆணையராக நியமிக்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்றாலும், ஶ்ரீதர் வேம்பு மற்றும் நிறுவன அதிகாரிகள் இந்தியாவில் இருப்பதால் அவர்களிடம் இருந்து ஆவணங்களை சேகரிக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
ஆணையர் முன்னிலையில், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த தனது வழக்கறிஞர், காணொலி காட்சி மூலம் சாட்சிகளை விசாரிக்கவும், குறுக்கு விசாரணை செய்யவும் அனுமதிக்க வேண்டும். வாக்குமூலங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்" எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பி.தனபால் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பி.தனபால், சோஹோ நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் ஶ்ரீதர் வேம்பு மற்றும் நிறுவன அதிகாரிகள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.