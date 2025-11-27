ETV Bharat / state

கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு; கைதான மூவருக்கும் ஒரு நாள் போலீஸ் கஸ்டடி

விசாரணையை விரைவில் முடித்து வரும் டிசம்பர் 3ஆம் தேதிக்குள் இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கையை தாக்கல் செய்ய போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட கைதி
November 27, 2025

கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான மூவரையும் ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசாருக்கு கோவை கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

கோவையில் கடந்த நவம்பர் 2 ஆம் தேதி விமான நிலையம் பின்புறம் ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்திருந்த கல்லூரி மாணவியை மிரட்டி மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது. தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய இந்த வழக்கில் குணா என்கிற தவசி, சதீஷ் என்ற கருப்பசாமி, கார்த்தி என்கிற காளீஸ்வரன் ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், துடியலூர் அருகே போலீசார் மூன்று பேரையும் காலில் சுட்டுப் பிடித்தனர்.

இதனை அடுத்து மூவரும் கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். பின்னர் காயம் ஓரளவு குணமடைந்த நிலையில், அவர்கள் கோவை மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டனர். மேலும் இந்த பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு தொடர்பாக ஒரு மாதத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என காவல் துறைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.

நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட கைதி
இந்த நிலையில், கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மூவரையும் வைத்து அடையாள அணிவகுப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை முடித்த காவல் துறையினர் மூன்று பேரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டனர். தொடர்ந்து கடந்த திங்கட்கிழமை கோவை கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கலும் செய்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி சிந்து முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மூவரையும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கோவை மத்திய சிறையில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் போலீசார் அழைத்து வந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சிந்து, ஒரு நாள் மட்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கினார். மேலும், 3 பேரையும் நாளை (நவ.28) மாலை 4 மணிக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவும் உத்தரவிட்டார். முன்னதாக கால்களில் சுடப்பட்ட மூவரும் சக்கர நாற்காலிகள் மற்றும் ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைத்து வரப்பட்ட நிலையில், நீதிமன்ற வளாகத்தில் பலரும் கூடியதால் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட கைதி
இந்த வழக்கில் கைதான மூன்று பேரையும் கஸ்டடியில் எடுக்கும் போலீசார், அவர்களிடம் சம்பவம் நடைபெற்றது குறித்தும், ஏற்கனவே அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ள குற்ற வழக்குகள் குறித்தும் விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

மேலும், விசாரணைக்கு பிறகு நாளை மாலை அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பின்னர் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட உள்ளனர். அத்துடன் விசாரணையை வெகு விரைவாக முடித்து வரும் டிசம்பர் 3ஆம் தேதிக்குள் கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கையை தாக்கல் செய்ய போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

