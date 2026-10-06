ஜெம் வீரமணி வழக்கு: திமுக தொடர்ந்த மானநஷ்ட வழக்கிற்கு எதிராக அமைச்சர்கள் மேல்முறையீடு
வழக்கு தொடர அனுமதி அளித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 8:39 PM IST
சென்னை: அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக திமுக சார்பில் மான நஷ்டஈடு கோரி வழக்கு தொடரலாம் என்ற உத்தரவை எதிர்த்து அமைச்சர்கள் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை பட்டியலிட சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில், உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் முந்தைய திமுக அரசு தப்பிக்க விட்டுவிட்டதாக அமைச்சர்கள் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் பேட்டி அளித்திருந்தனர். அதேபோல, தவெக ஐ.டி. விங்கும், திமுக அரசுக்கு எதிராக குற்றம்சாட்டி எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தது.
இது திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக கூறி, ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் திமுக அரசு மீது குற்றம்சாட்டி கருத்துக்களை தெரிவிக்க அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக ஐ.டி. விங் ஆகியோருக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, திமுக சார்பில் அதன் பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், 1 கோடியே 1 லட்சம் ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு வழங்கும்படி அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தார்.
சமூக வலைதளங்களின் தலைமை அலுவலகங்கள் அமெரிக்காவில் உள்ளதாலும், தவெக தலைமை அலுவலகம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளதாலும், இந்த வழக்கை தொடர அனுமதி வழங்கக் கோரியும் துரைமுருகன் தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
வழக்கு தொடர அனுமதி கோரிய மனுவை விசாரித்த நீதிபதி கே.கோவிந்தராஜன் திலகவதி, அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜூனா மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய திமுகவிற்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, வழக்கு தொடர அனுமதி அளித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார் மற்றும் ஜி.கே.முத்துகுமார் அமர்வில் முறையிடப்பட்டது.
அப்போது, திமுக தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், மதுரையில் தனி நீதிபதி உத்தரவு நகல் இன்னும் தங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. அந்த உத்தரவு தங்களுக்கு கிடைப்பதற்குள் அமைச்சர்கள் மேல்முறையீட்டு வழக்கை தாக்கல் செய்கின்றனர்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மானநஷ்ட வழக்கை திமுக இன்னும் தாக்கல் செய்யவில்லை. அமைச்சர்களின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தங்களுக்கு தர உத்தரவிடுங்கள். அதுவரை மனநஷ்ட ஈடு வழக்கை தாக்கல் செய்ய மட்டோம் என திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அமைச்சர்களின் மேல்முறையீட்டு வழக்கை அக் 13-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு பட்டியலிடும்படி பதிவுத்துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.