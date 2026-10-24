விவாகரத்து வழக்கில் குழந்தைகளையும், பெற்றோரையும் சந்தித்து பேச அனுமதிக்க வேண்டும் - உயர் நீதிமன்றம்
"விவாகரத்து வழக்கில், சொத்து வழக்கு போல தீர்ப்பு வழங்காமல், குழந்தைகளையும் பெற்றோரையும் அழைத்து பேசி முடிவு செய்ய வேண்டும்" என்று நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தெரிவித்தார்.
Published : October 24, 2026 at 10:36 PM IST
சென்னை: விவாகரத்து வழக்குகளில் முடிவு செய்வதற்கு முன் குழந்தைகளையும், அவர்களது பெற்றோரையும் சந்தித்து பேச அனுமதிக்க வேண்டியது குடும்பநல நீதிமன்றத்தின் அடிப்படை கடமை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த தம்பதிக்கு 2019-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. அந்த தம்பதிக்கு கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஒரு குழந்தையும், 2023-ஆம் ஆண்டு மற்றொரு குழந்தையும் பிறந்தன. இதற்கிடையே, இருவருக்கும் இடையே குடும்ப பிரச்சனை ஏற்பட்டு, அதன் காரணமாக விவாகரத்து கோரி புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த புதுச்சேரி நீதிமன்றம், மைனர் குழந்தையை தந்தையிடம் ஒப்படைக்குமாறு தாய்க்கு உத்தரவிட்டது. இதை எதிர்த்து தாய் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த குடும்பநல நீதிமன்றம், குழந்தையின் நலன் கருதி தாயிடம் வழங்க முடியாது என உத்தரவிட்டது.
புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரி, மனைவி தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ், குழந்தைகள் நலக் குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் குடும்ப நீதிமன்றம் முடிவெடுத்திருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார். குழந்தைகளின் நலனே முதன்மையானது என்ற போதிலும், அவர்களை நேரில் அழைத்துப் பேசி அவர்களின் மனநிலையை அறியாமல் மனுக்களை நிராகரித்தது சட்ட விரோதமான நடைமுறை என்றும் நீதிபதி கருத்து தெரிவித்தார்.
குழந்தைகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டாலும், குழந்தைகள் நல வாரியம் மற்றும் நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்பில் அடிப்படையில் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது முற்றிலும் சட்ட விரோதமனதாகும். சொத்து வழக்கு போல தீர்ப்பு வழங்காமல், குழந்தைகளையும் பெற்றோரையும் அழைத்து பேசி முடிவு செய்ய வேண்டும். இதை எதையும் செய்யாமல் பிறப்பிக்கப்பட்ட புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேலும், குழந்தை உரிமை கோரிய வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது.
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மேலும், குழந்தைகளுடன் பெற்றோர் பேசி முடிவு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 2 வயது பெண் குழந்தையை அவரது தாய் புதுச்சேரி சமரச தீர்வு மையத்தில் சந்தித்து பேச 4 வாரங்களில் புதுச்சேரி நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டார்.