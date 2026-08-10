சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பு - மார்க்சிஸ்ட் மூத்த தலைவர் உ.வாசுகி வலியுறுத்தல்
"சாதி என்பது இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கும் மிக மோசமான அமைப்பு முறை" என உ. வாசுகி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : August 10, 2026 at 6:48 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்யும் தம்பதிக்கு முறையான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் உ. வாசுகி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிராக சட்டம் இயற்ற தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் கே.என்.பாஷா தலைமையிலான ஆணையத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி, அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் ஆகிய அமைப்புகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் இன்று (ஆக.10) நேரில் சந்தித்து மாதிரி சட்டத்தை வழங்கி தங்களது பரிந்துரைகளை எடுத்துரைத்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் உ. வாசுகி, "சாதி என்பது இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கும் மிக மோசமான அமைப்பு முறை. இதன் விளைவுகளை இயல்பாகவே ஏற்றுக் கொள்ளும் மனநிலை கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டங்களும், தெளிவான பிரச்சாரங்களும், இருந்தால் தான் ஆணவப் படுகொலைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும். ஆணவப் படுகொலை விவகாரத்தில் குற்றம் நடந்த பிறகு செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. குற்றம் நடப்பதற்கு முன்பு செய்ய வேண்டியவையும் உள்ளன.
சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்யும் தம்பதிக்கு தமிழ்நாட்டில் முறையான பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது. இவ்வாறு திருமணம் செய்பவர்கள், தங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதை, பாதுகாப்பு தேவைப்படுவதை காவல் துறையிடம் தெரிவிக்கும் போது அதில் காவல்துறையினரின் பங்கும், பணியும் முக்கியமானது. ஆனால், காவல்துறையினர் இதை சரியாக கையாள்வது இல்லை. எனவே, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முறையான பாதுகாப்புக் கிடைப்பதில்லை. இது தொடர்பாக ஆணையத்திடம் கூறியுள்ளோம்.
அதே போல் 18 வயதுக்குட்டப்பட்ட இளம்பெண், ஒரு ஆண் நபரை சாதி மாறி காதலித்தால் நேரடியாக போக்சோவில் வழக்குப்பதிவு செய்வது சரி இல்லை. மக்கள் மத்தியில் சாதியற்ற சமூகத்தைப் படைக்க நாங்கள் இருக்கிறோம். பாகுபாடுகளை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டோம். சாதி ஆணவ குற்றங்களை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டோம் என்ற கண்ணோட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் உள்பட ஒட்டுமொத்த அரசாங்கமும் சமூகத்தில் உருவாக்க வேண்டும். பாடப் புத்தகங்கள், மீடியாக்கள் என அனைத்திலும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். இதுபோன்ற பல விஷயங்களை ஆணையத்திடம் வலியுறுத்தி கூறினோம்.
எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டத்தின்படி, சாதிய பிரச்சனைகளில் பாதிக்கப்படும், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நிலம் கொடுப்பது, அரசுப் பணி வாய்ப்பு என பல சலுகைகள் உள்ளன. சாதி மறுப்பு திருமணங்களில் கொலை செய்யப்படுவது பெரும்பாலும் ஆண்களாகவும், அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சார்ந்தவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். இது போன்ற நிலையில் ஆண் கொலை செய்யப்பட்டால் அவரை திருமணம் செய்து கொண்ட பெண்ணும் பாதிக்கப்படுகிறார்.
பெண் தலித் அல்லாதவராக இருப்பதால், அவருக்கு அரசின் சட்ட உதவிகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு போன்ற உதவிகள் கிடைப்பதில்லை. எனவே, இதில் சட்டத்தைப் பார்க்காமல், சாதியத்தையொட்டி நடந்திருக்கும் சம்பவம் என்பதால், அந்த பெண்ணுக்கும், அரசு வேலை போன்ற சலுகைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை பரிந்துரைத்துள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.