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பாவூர்சத்திரம் அருகே காதல் திருமணம் செய்த தம்பதிக்கு அரிவாள் வெட்டு - பெண்ணின் தந்தை வெறிச்செயல்

காயமடைந்த தம்பதி முதலில் தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

பாவூர்சத்திரம்
பாவூர்சத்திரம் (பாவூர்சத்திரம்)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 3:20 PM IST

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தென்காசி: பாவூர்சத்திரம் அருகே காதல் திருமணம் செய்ததால், மகளையும் அவரது கணவரையும் அரிவாளால் வெட்டி விட்டு ஓடிய பெண்ணின் தந்தையை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் (வயது 22). இவரும் நெல்லை மாவட்டம் மேல அரியநாயகிபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுஷ்மிதா (வயது 21) என்ற பெண்ணும் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

இருவரும் ஏற்கனவே கல்லூரி படிப்பை முடித்த நிலையில் வெவ்வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் பெண்ணின் வீட்டில் இந்த காதலுக்கு முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இருந்தாலும் குடும்பத்தின் எதிர்ப்பை மீறி ஆகாஷை திருமணம் செய்துகொண்டதால் சுஷ்மிதாவின் வீட்டில் பயங்கர எதிர்ப்பு கிளம்பியதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் தம்பதிகள் இருவரும் தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகேயுள்ள சிவகாமிபுரம் கிராமத்தில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வந்துள்ளனர். ஆகாஷ் தோட்டத்தில் நெல்லிக்காய் பறிக்கும் கூலி வேலை செய்து வந்துள்ளார்.

நேற்று (செப்.10) வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்று விட்டு ஆகாஷ் இரவு 9:15 மணியளவில் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது மேல அரியநாயகிபுரத்திலிருந்து சுஷ்மிதாவின் தந்தை முருகன் மோட்டார் சைக்கிளில் சிவகாமிபுரத்துக்கு வந்துள்ளார். மகளின் வீட்டிற்கு அருகே மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத்தி விட்டு வீட்டிற்குள் சென்ற அவர், மருமகன் ஆகாஷை தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார். மேலும் தடுக்க வந்த மகளையும் கையில் வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

வெட்டுக் காயங்களால் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த ஆகாஷும், சுஷ்மிதாவும் சத்தம் போட்டுள்ளனர். கதறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடி வந்த நிலையில், முருகன் அங்கிருந்து தனது மோட்டார் சைக்கிளில் தப்பியோடி தலைமறைவானார்.

உடனடியாக இது குறித்து பாவூர்சத்திரம் போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அங்கு வந்த போலீசார், வெட்டு காயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்த இருவரையும் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தென்காசி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

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தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் ஆகாஷ் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், சுஷ்மிதா லேசான காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்றார். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக இருவரும் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறையினர் தொடர்ந்து அப்பகுதியிலிருக்கும் உறவினர்கள் மற்றும் நட்பு வட்டாரங்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், முருகனை பிடிக்கும் முயற்சியில் காவல் துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

TAGGED:

காதல் தம்பதிக்கு அரிவாள் வெட்டு
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