கும்பாபிஷேகத்தில் புனித நீர் தெளித்த ட்ரோன் விழுந்து தம்பதி காயம்; தூத்துகுடியில் பரபரப்பு
Published : February 6, 2026 at 7:18 PM IST
தூத்துக்குடி: கோயில் விழாவில் புனிதநீர் தெளிக்கும்போது ட்ரோன் எதிர்பாராதவிதமாக பக்தர்கள் தலையில் விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள நாலாட்டின்புதூர் கிராமத்தில் ஸ்ரீதேவி, பூமாதேவி சமேத ஸ்ரீ கரியமால் அழகர் கோவில் அமைந்துள்ளது. பழமையானதும், பல்வேறு சிறப்புகளும் கொண்ட இந்த திருக்கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு திருப்பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு விழா இன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இதையொட்டி சிறப்பு யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து யாகசாலையில் இருந்து புனித நீர் அடங்கிய கலசங்கள் மேளதாளங்களுடன் எடுத்து வரப்பட்டு, ஸ்ரீதேவி பூமாதேவி சமேத ஸ்ரீ கரியமால் சுவாமி விமான கோபுரம், மூலஸ்தானம் மற்றும் பாிவார தெய்வங்களுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து சுவாமி, அம்பாளுக்கு மகா அபிஷேகம் சிறப்பு அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது.
இதில் சமூக நலத்துறை மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் மற்றும் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர், முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கும்பாபிஷேக விழாவில் பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிப்பதற்காக ட்ரோன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறு புனித நீர் தெளிக்கும்போது ட்ரோன் திடீரென எதிர்பாராதவிதமாக பக்தர்கள் தலையில் விழுந்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ட்ரோன் விழுந்ததில் தேனி மாவட்டம், காமராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மும்மூர்த்தி மற்றும் அவரது மனைவி சாரதா இருவரும் காயமடைந்தனர். இதையடுத்து இருவரையும் போலீசார் மீட்டு சிகிச்சைக்காக கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இதற்கிடையே அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை முன்னாள் அமைச்சரும், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர் ராஜு நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.