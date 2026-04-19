தஞ்சாவூரில் கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனை செய்த தம்பதி - மனைவி கைது, கணவர் தலைமறைவு
கள்ள சந்தையில் மதுபாட்டிகள் விற்பனை செய்த தம்பதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்து மனைவியை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
Published : April 19, 2026 at 6:39 PM IST
தஞ்சாவூர் : தேர்தல் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி இரட்டிப்பு லாபம் பெற ஆசைப்பட்டு தம்பதியினர் கள்ளச் சந்தையில் மது பாட்டில்களை விற்பனை செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மனைவி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், தம்பியோடிய கணவரை தேடும் பணியில் காவல் துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் 2026-ம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன. சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, மதுக்கடைகள் வரும் 21, 22, 23 ஆகிய 3 நாட்கள் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தஞ்சாவூரில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுந்தரவதனம் உத்தரவின் பேரில், மதுவிலக்கு காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் இளங்கோ ஜென்னிஸ் வழிகாட்டுதலில் அடிப்படையில், தஞ்சை மதுவிலக்கு அமல் பிரிவு காவல் துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
அப்போது ரெட்டிபாளையம் ரோடு அன்னை சிவகாமி நகரில் கணவன் - மனைவி சேர்ந்து சுமார் 358 மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து, கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை செய்ய முயன்றது தெரியவந்தது. யமுனா (29) மற்றும் அவரது கணவர் செல்வமணி ஆகியோர் தேர்தலை முன்னிட்டு விடுமுறை வருவதால் முன்கூட்டியே அரசு உரிமம் இல்லாமல் மதுபாட்டில்களை வாங்கி, பதுக்கி வைத்து அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வந்தனர்.
காவல்நதுறையினர் நடத்திய சோதனையில், அவரது வீட்டை சுற்றியுள்ள வேறொருவர் தோட்டத்தில் மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மதுவிலக்கு அமல் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் ஆனந்திவேதவல்லி மற்றும் காவல்துறையினர் கந்தவேல், கோபி, மிருணாளினி, அமுதா அடங்கிய குழுவினர் யமுனாவை கைது செய்து அவரிடமிருந்த டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து அவர் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளுக்கு எதிரான கள்ள சந்தையில் மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்தது தொடர்பாக மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதனிடையே யமுனாவின் கணவர் செல்வமணி தலைமறைவாகி விட்டார். அவரை தேடும் பணியில் காவல் துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேலும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுபாட்டிலின் மதிப்பு சுமார் 50,000 ஆகும். இதனை கள்ளச் சந்தையில் விற்றால் இரட்டிப்பாக ஒரு லட்சம் வரை கிடைக்கும் என ஆசைப்பட்டு தம்பதியினர் இந்த குற்ற செயலில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், மாவட்ட வாரியாக தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மதுகடைகள் மூடப்படவதால், இதுபோன்ற குற்ற செயல்களில் யாரும் ஈடுபடாத வகையில், தஞ்சை காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.