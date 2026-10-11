மருத்துவர் வீட்டில் திருட்டு; காதல் ஜோடி அதிரடி கைது
ஆர்த்தி, அவரது காதலன் அபினேஷ் இருவர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : October 11, 2026 at 7:14 PM IST
சென்னை: மருத்துவர் வீட்டில் தங்க நகை மற்றும் பணத்தை திருடி சென்ற காதல் ஜோடியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையம் எல்லைக்குட்பட்ட 200 அடி சாலை, கோவிலம்பாக்கம், பூபதி நகர் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மருத்துவர் கார்த்திக் (35) குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். கார்த்திக் மற்றும் அவருடைய மனைவி இருவரும் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவராக பணிபுரிந்து வருகின்றனர். நேற்று பணி முடித்துவிட்டு இருவரும் இல்லம் திருப்பிய போது, வீட்டில் இருந்த தங்க நகைகள், ரொக்க பணம் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையத்தில் கார்த்திக் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தனிப்படை அமைத்து புலன் விசாரணையை துவங்கினர். திருட்டு சம்பவம் அரங்கேறிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சியை ஆய்வு செய்தபோது, மருத்துவர் வீட்டில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக வேலை செய்து வந்த ஆர்த்தி (19) என்ற பெண் வீட்டிலிருந்த ஒரு சூட்கேஸ், 5 பைகளை எடுத்துச் சென்றது தெரியவந்தது.
திருட்டு சம்பவம் அரங்கேறிய நாள்முதல் முதல் ஆர்த்தி வேலைக்கு வராமல் இருந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. திருடிய நகைகளுடன் தலைமறைவாக இருந்த ஆர்த்தியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கைதான ஆர்த்தியை காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரித்ததில் அவரது காதலன் அபினேஷ் (22) ஆகிய இருவரும் திட்டம் போட்டு மருத்துவர் வீட்டில் இருந்த தங்க நகைகள், ரொக்க பணத்தை திருடி சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பின்னர் இருவரிடமிருந்து 10 சவரன் தங்க நகைகள், 30 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணம் மற்றும் வீட்டிலிருந்து எடுத்துச் சென்ற ஆடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து ஆர்த்தி, அவரது காதலன் அபினேஷ் இருவர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
புகார் அளித்த அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் திருடுபோன தங்க நகை, ரொக்கப்பணம் உள்ளிட்டவைகளை கண்டுபிடித்து, குற்றவாளியை கைது செய்த பள்ளிக்கரணை குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட தனிப்படையினரை, தாம்பரம் மாநகர காவல் பொறுப்பு ஆணையர் அமல்ராஜ் பாராட்டினார்.