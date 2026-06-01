கத்தியால் மாறி மாறி குத்திக் கொண்ட தம்பதி; மனைவி உயிரிழப்பு
மனைவி விஜயாவிடம் கடந்த சில நாட்களாக அதிக பணம் இருப்பதாக காவல் துறையினர் விசாரணையில் கணவர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 1, 2026 at 6:15 PM IST
சென்னை: அசோக் நகரில் கணவன்- மனைவி மாறி மாறி கத்தியால் குத்திக் கொண்ட சம்பவத்தில் மனைவி விஜயா என்பவர் உயிரிழந்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தம்பதி பன்னீர்செல்வம்- விஜயா. இவர்கள் சென்னை அசோக் நகரில் தங்கி தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் வீட்டு வேலைப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். அந்த வகையில், கடந்த மே 22- ஆம் தேதி சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த மாடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள சரோஜா என்பவரின் வீட்டிற்கு விஜயா வேலைக்கு சென்றுள்ளார்.
அன்று அவர் பணியில் இருக்கும்போது அந்த வீட்டில் இருந்த பீரோவில் வைத்திருந்த 35 சவரன் தங்க நகைகள் காணாமல் போயுள்ளன. இதுகுறித்து வீட்டின் உரிமையாளர் சரோஜா சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
புகாரியின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவுச் செய்த சேலையூர் காவல்துறையினருக்கு வீட்டில் வேலை செய்த விஜயாவின் மீது சந்தேகம் எழுந்தது. இதையடுத்து, அவரை நேரில் அழைத்து விசாரணை செய்ய திட்டமிட்ட காவல்துறையினர், விஜயாவை தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொண்டுள்ளனர். அப்போது விஜயா தான் வடபழனியில் இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் மீண்டும் அவரை தொடர்புக் கொள்ள முயன்றபோது தொலைபேசி சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருந்தது.
அவரது செல்ஃபோன் எண்ணை ட்ரேஸ் செய்த காவல்துறையினர், மேல்மருவத்தூர் அருகே விஜயாவைச் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனர். மேலும் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். இதையடுத்து, கடந்த மே 29- ஆம் தேதி விஜயா மற்றும் அவரது கணவர் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
அப்போது விஜயா, தான் எந்த நகையையும் எடுக்கவில்லை என்று காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் பன்னீர்செல்வத்திடம் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், தனது மனைவியிடம் கடந்த சில நாட்களாக அதிக பணம் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த வேண்டியிருப்பதால் வேலைக்கு ஆட்கள் எடுக்கும் நிறுவனத்திலேயே தங்கியிருக்க வேண்டும். அழைக்கப்படும்போது விசாரணைக்கு வர வேண்டும் என அவர்களிடம் எழுதி வாங்கிக் கொண்டு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக கணவன்- மனைவி இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த இருவரும் வீட்டில் காய்கறிகள் வெட்டப் பயன்படுத்தப்படும் கத்திகளைக் கொண்டு மாறி மாறி குத்திக்கொண்டுள்ளனர். இதில் விஜயா, நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
படுகாயமடைந்த பன்னீர்செல்வம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். இது குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற அசோக் நகர் காவல்துறையினர், விஜயாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அத்துடன் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், பன்னீர்செல்வத்திடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.