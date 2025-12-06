ETV Bharat / state

சிவகங்கை அருகே கொத்தடிமைகளாக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தம்பதி - ஒரு வயது குழந்தையுடன் மீட்பு

மீட்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் தங்களது சொந்த ஊரான தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு திரும்பவும், அவர்கள் கௌரவமான வாழ்க்கையை மீண்டும் தொடர்வதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மாவட்ட நிர்வாகம் முன்னெடுத்துள்ளது.

மீட்கப்பட்ட தம்பதி
மீட்கப்பட்ட தம்பதி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 6:08 PM IST

சிவகங்கை: ஆடு மேய்க்கும் தொழிலுக்காக சிவகங்கையில் கொத்தடிமைகளாக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த கணவன், மனைவி மற்றும் அவர்களது ஒரு வயது குழந்தை மாவட்ட அதிகாரிகளின் துரித நடவடிக்கையினால் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை வட்டத்தில் உள்ள அனுமந்தகுடி வருவாய் கிராமத்திற்கு உட்பட்ட வெளிமுத்தி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாரதிராஜா. இவர், வெளியூரைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தை முறையற்ற வகையில், தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொத்தடிமையாக வேலை வாங்குவதாக மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, தேவகோட்டை சார் ஆட்சியர் தலைமையில் வட்டாட்சியர், தொழிலாளர் துறை உதவி ஆய்வாளர், கிராம நிர்வாக அலுவலர் மஞ்சுளா ஆகியோர் அடங்கிய சிறப்பு குழுவினர் வெளிமுத்தி கிராமத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணையில் இறங்கினர்.

இதில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராவூரணி வட்டம், பெருமகளூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வரதராஜன் (21), அவரது மனைவி சரண்யா (19) ஆகியோர் அங்கு கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்து வருவது கண்டறியப்பட்டது. மேலும், அவர்களுக்கு ஒரு வயதில் குழந்தை இருப்பதும் தெரியவந்தது.

இதுதொடர்பாக மேலும் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், பாரதிராஜா தனது ஆடுகளை மேய்ப்பதற்காக தம்பதியை பலவந்தமாக அழைத்து வந்து, கொத்தடிமை முறையில் வேலை வாங்கி வந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. அடிப்படை சுதந்திரம் மறுக்கப்பட்டு மிகக்குறைந்த வசதிகளுடன் அவர்கள் வேலை செய்ய வற்புறுத்தப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தின் நிலையை நேரில் கண்டறிந்த தேவகோட்டை சார் ஆட்சியர், உடனடியாக அவர்களை அந்த இடத்திலிருந்து மீட்க உத்தரவு பிறப்பித்தார். கொத்தடிமை தொழில் முறை ஒழிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட வரதராஜன் மற்றும் சரண்யா தம்பதிக்கு சம்பவ இடத்திலேயே 'விடுதலைச் சான்றிதழ்' வழங்கப்பட்டது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தேவக்கோட்டை தாலுகா போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மீட்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் தங்களது சொந்த ஊரான தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு திரும்பவும், கௌரவமான வாழ்க்கையை தொடர்வதற்கும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மாவட்ட நிர்வாகம் எடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், "மீட்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு அரசு விதிமுறைகளின்படி உடனடி மறுவாழ்வு நிதியுதவி வழங்கப்படும். அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த தேவையான தொழிற்பயிற்சிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்து தரப்படும்" என்று உறுதியளித்தனர். வறுமையின் கோர பிடியில் சிக்கிய ஒரு குடும்பத்தை துரிதமாக செயல்பட்டு மீட்ட மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு அப்பகுதி மக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

