நாட்டு துப்பாக்கிகளை ரோடு ரோலரை ஏற்றி அழித்த வனத்துறையினர்
கடந்த சில மாதங்களாக திருவண்ணாமலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து மொத்தம் 125 சட்டவிரோத நாட்டுத்துப்பாக்கிகள் கைப்பற்றப்பட்டன.
Published : October 6, 2026 at 7:57 PM IST
திருவண்ணாமலை: பல்வேறு வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான சட்டவிரோத நாட்டுத் துப்பாக்கிகள் ரோடு ரோலர் மூலம் ஏற்றி அழிக்கப்பட்டன.
திருவண்ணாமலையை சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு அருகே பல வனப்பகுதிகள் உள்ளன. இந்த வனப்பகுதிகளில் வாழும் விலங்குகளை நாட்டு துப்பாக்கிகள் மூலம் வேட்டையாடும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இதுதொடர்பாக பல வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து நாட்டுத் துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
அதேபோல, வன உயிரினப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972-ன் கீழ், வன விலங்குகளை திறம்பட பாதுகாக்கவும், சட்டவிரோத வேட்டையை கட்டுப்படுத்தவும், வனப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களிடம் உள்ள உரிமம் இல்லாத நாட்டுத் துப்பாக்கிகளை தாமாக முன்வந்து ஒப்படைக்கும் திட்டமும் திருவண்ணாமலை வனக்கோட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழும் நாட்டு துப்பாக்கிகள் வனத்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
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மேலும், உரிமம் இல்லாமல் நாட்டு துப்பாக்கிகள் வைத்திருக்க வாய்ப்புள்ள கிராமங்களும் அடையாளம் காணப்பட்டு, அப்பகுதிகளில் ஒலிப்பெருக்கி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் நடத்துதல், கிராம வனக்குழு மற்றும் சூழல் மேம்பாட்டுக்குழு உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் காரணமாகவும், பல்வேறு கிராமங்களில் பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து, தங்களிடம் இருந்த சட்டவிரோத நாட்டுத்துப்பாக்கிகளை பொதுவான இடங்கள், மறைவான இடங்கள் மற்றும் கிராமக் கோவில் வளாகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் வைத்துவிட்டு சென்று விடுகின்றனர்.
இவ்வாறு கடந்த சில மாதங்களாக நாடானூர், சந்தவாசல், மேல்பட்டு, போளூர், ஜமுனாமரத்தூர், தானிப்பாடி, சாத்தனூர், திருவண்ணாமலை, செங்கம் ஆகிய 9 வனச்சரகங்களில் இருந்து மொத்தம் 125 சட்டவிரோத நாட்டுத்துப்பாக்கிகள் கைப்பற்றப்பட்டன.
இந்த 125 நாட்டுத்துப்பாக்கிகளும் வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் முன்னிலையில், ரோடு ரோலர் மூலம் இன்று அழிக்கப்பட்டன. சட்டவிரோத நாட்டுத்துப்பாக்கிகளை தாமாக முன்வந்து ஒப்படைத்ததன் மூலம், பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் வன உயிரினப் பாதுகாப்புக்கும், சட்டவிரோத வேட்டையைத் தடுப்பதற்கும் பங்களித்துள்ளதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சட்டப்படி உரிமம் பெற்று நாட்டு துப்பாக்கிகளை வைத்துக் கொள்ளலாம். உரிமத்தை அருகில் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் சென்று குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்துக்குள் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.