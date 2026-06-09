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கோவை அருகே வீட்டில் பதுக்கிய நாட்டு வெடிகுண்டுகள், 200 கிலோ வெடிபொருட்கள் பறிமுதல்; ஒருவர் கைது

கடந்த ஆண்டு திருப்பூரில் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து சரவணகுமார் வெடிகுண்டு தயாரித்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக வெடிவிபத்து ஏற்பட்டு ஒரு குழந்தை உட்பட மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடிகுண்டுகள், 200 கிலோ வெடிபொருட்கள்
வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடிகுண்டுகள், 200 கிலோ வெடிபொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 10:21 PM IST

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கோவை: கோவை மாவட்டம், சூலூர் அருகே அனுமதியின்றி வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 25 நாட்டு வெடிகுண்டுகளையும், 200 கிலோ வெடிபொருட்களையும் போலீசார் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக, ஏற்கனவே வெடிவிபத்து வழக்கில் தொடர்புடைய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சூலூரை அடுத்த பள்ளபாளையத்தில் வசிப்பவர் வரதராஜன் மகன் சரவணகுமார்(43). இவர் கோவில் திருவிழாக்களில் பட்டாசு வெடிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தார். காலப்போக்கில் அவரே பட்டாசுகளைத் தயாரித்து திருவிழாக்களில் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளார்.

பின்னர், அதிக ஒலி எழுப்பும் வெடிகளைத் தயாரிக்கும் ஆசையில், கருங்கல் குவாரிகளில் பாறைகளைத் தகர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் வெடிமருந்துகள், டெட்டனேட்டர் திரிகள் மற்றும் வெடிபொருட்கள் போன்றவற்றை சட்ட விரோதமாக வாங்கி வந்து, எவ்வித உரிமமும் இன்றி தனது வீட்டிலேயே வெடிகுண்டுகளாகத் தயாரித்து வந்துள்ளார். இவர் தயாரிக்கும் வெடிகுண்டுகள் வெடிக்கும்போது, சுமார் 10 அடி தூரத்திற்கு நில அதிர்வை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவை எனக் கூறப்படுகிறது.

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கடந்த ஆண்டு திருப்பூரில் கார்த்தி என்பவரது வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து சரவணகுமார் வெடிகுண்டு தயாரித்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக வெடிவிபத்து ஏற்பட்டதில் அந்த கட்டடமே தரைமட்டமானது. இந்த கோர விபத்தில், ஒரு குழந்தை உட்பட மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். அந்த வழக்கில் வீட்டின் உரிமையாளர் கார்த்தி மற்றும் சரவணகுமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். தற்போது நீதிமன்ற ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ள சரவணகுமார், காவல் நிலையத்தில் தினமும் கையெழுத்திட்டு வருகிறார்.

ஜாமீனில் வந்த பின்னரும் சரவணகுமார் தனது வீட்டில் ரகசியமாக வெடிகுண்டு தயாரிப்பதை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர். ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடந்தால் சுற்றியுள்ள குடிசை வீடுகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு பெரும் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படும் என அவரிடம் பலமுறை நேரில் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஆனால், தாம் வெடிகுண்டு தயாரிக்கவில்லை என பொய் சொல்லிக் கொண்டே தொடர்ந்து அதே தொழிலில் அவர் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். இதையடுத்து, ஊர் பொதுமக்கள், சூலூர் காவல் நிலையத்தில் ரகசியத் தகவல் அளித்தனர்.

தகவலின் பேரில், சூலூர் போலீசார் சரவணகுமார் வீட்டில் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, வீட்டில் 25 நாட்டு வெடிகுண்டுகள், நூற்றுக்கணக்கான ராக்கெட் வெடிகள், டெட்டனேட்டர்கள், வெடிமருந்தைக் கையாள்வதற்கு எந்தவிதமான அனுமதியும் பெறாமல் சுமார் 200 கிலோ வெடிமருந்துகள் ஆகியவை பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டு போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இதையடுத்து, வெடிபொருட்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார், பாதுகாப்பு கருதி அவற்றை காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே பாதுகாப்பாக வைத்துள்ளனர். மேலும், சரவணகுமாரை கைது செய்த போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.

கைப்பற்றப்பட்ட வெடிகுண்டுகள் மற்றும் ராக்கெட் வெடிகள், வாரப்பட்டியில் உள்ள வெடிமருந்து தொழிற்சாலைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு பாதுகாப்பாகச் செயலிழக்கச் செய்யப்படும் என காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.

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ஆரம்ப காலங்களில் கோவில் திருவிழாக்களுக்கு சிவகாசியில் தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கெட்டுகளை கடைகளில் வாங்கி மட்டுமே பயன்படுத்தி வந்த சரவணகுமார், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிக உயரம் சென்று வெடிக்கும் ராக்கெட்டுகளைச் சொந்தமாகவே தயாரித்து வந்துள்ளார்.

வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில், அதிக ஒலி எழுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக அதிக அளவிலான வெடிமருந்துகளை நிரப்பி, தரம் வாரியாக பல்வேறு வகைகளில் ஆபத்தான வெடிகுண்டுகளை அவர் தயாரித்து வந்துள்ளது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

TAGGED:

COUNTRY MADE BOMB
EXPLOSIVES SEIZED
COIMBATORE POLICE
EXPLOSIVES SEIZED ONE ARRESTED

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