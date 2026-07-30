மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.1.48 கோடி
உண்டியலில் 295 கிராம் தங்கம், 980 கிராம் வெள்ளி மற்றும் 390 எண்ணிக்கையிலான வெளிநாட்டு ரூபாய் நோட்டுகள் காணிக்கையாக கிடைத்துள்ளன என்று கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 9:05 PM IST
மதுரை: மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் மற்றும் அதன் உப கோயில்களின் உண்டியல் இன்று திறக்கப்பட்டு எண்ணப்பட்டதில் ரூ.1.48 கோடி பக்தர்களிடமிருந்து காணிக்கையாக பெறப்பட்டுள்ளது என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மதுரை என்றாலே மீனாட்சியும் சொக்கனும் தான் பல பேருக்கு நியாபகம் வரும். மதுரைக்கு வருபவர்கள் நிச்சயம் மீனாட்சியம்மனை தரிசிக்க மறக்கமாட்டார்கள்.
ஒவ்வொரு வருடம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக உண்டியல் காணிக்கை வசூலும் அதிகரித்தே வருகிறது. கடந்த 2025ஆம் வருடம் ரொக்கப் பணமாக ரூ.1 கோடியே 25 லட்சம் காணிக்கை வந்திருந்தது. மேலும் 545 கிராம் தங்கம், 1875 கிலோ கிராம் வெள்ளி பெறப்பட்டது. கோவிலின் நிதி மேலாண்மைக்காக 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை உண்டியல் காணிக்கை எண்ணப்படடு வருகிறது.
இந்தநிலையில், இன்று மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் மற்றும் அதன் உப கோயில்களின் உண்டியல் திறக்கப்பட்டு எண்ணப்பட்டதில் ரூ.1.48 கோடி பக்தர்களிடமிருந்து காணிக்கையாக பெறப்பட்டுள்ளது என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவில் நிர்வாகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது, மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் உள்ள உண்டியல்கள் மற்றும் உபகோயில்களின் உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு, வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) காணிக்கை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையரும், செயல் அலுவலருமான க.செல்லத்துரை தலைமையில், உதவி ஆணையர், திருக்கோயில் அலுவலர்கள், கோயில் பணியாளர்கள், வங்கிப் பணியாளர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் முன்னிலையில் உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு காணிக்கை எண்ணப்பட்டது.
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இந்த உண்டியல் திறப்பில் மொத்தம் ரூ.1,48,59,045 ரொக்கமாக வசூலானது. மேலும், 295 கிராம் தங்கம், 980 கிராம் வெள்ளி மற்றும் 390 எண்ணிக்கையிலான வெளிநாட்டு கரன்சி நோட்டுகள் காணிக்கையாக கிடைத்துள்ளது என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
உண்டியல் எண்ணும் பணிகள் உரிய நடைமுறைகளின்படி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் வெளிப்படையான முறையில் நடைபெற்றதாகவும், காணிக்கைகள் அனைத்தும் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.