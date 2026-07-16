திருவல்லிக்கேணி தங்கும் விடுதியில் ரூ.11 லட்சம் கள்ளநோட்டு பறிமுதல் - 2 பேர் கைது
மலேசியாவைச் சேர்ந்த கள்ளநோட்டு கும்பலுக்கு தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : July 16, 2026 at 7:33 PM IST
சென்னை: திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள தங்கும் விடுதியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ரூபாய் 11 லட்சம் மதிப்பிலான 500 ரூபாய் கள்ளநோட்டுகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடரபாக 2 பேரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள தங்கும் விடுதி ஒன்றில் 500 ரூபாய் கள்ளநோட்டுகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தாக காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், திருவல்லிக்கேணி காவல் ஆய்வாளர் ரஜினிஸ் தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர் சம்மந்தப்பட்ட விடுதியில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது அந்த விடுதியில் தங்கியிருந்த திருவல்லிக்கேணியைச் சேர்ந்த ஷபீக் ரகுமான் (வயது 37) என்பவரின் கட்டில் மெத்தைக்கு அடியில் கட்டுக்கட்டாக 500 ரூபாய் கள்ளநோட்டுகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சுமார் ரூபாய் 11 லட்சம் மதிப்பிலான 500 ரூபாய் கள்ளநோட்டை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இதுதொடர்பாக, ஷபீக் ரகுமானை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கள்ளநோட்டு கும்பலின் முக்கிய நபராக தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் (வயது 40) செயல்பட்டு வந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து தஞ்சாவூரில் அவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து ரூபாய் 22.79 லட்சம் மதிப்பிலான அசல் 500 ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் 4 பாஸ்போர்ட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் சென்னை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கள்ளநோட்டுகள் எங்கிருந்து கிடைத்தன. இந்த கும்பலுக்கு பின்னால் வேறு யாரெல்லாம் உள்ளனர் என்பதையும், இவர்கள் பண இரட்டிப்பு மோசடி கும்பலுடன் தொடர்புடையவர்களா? என்பதையும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே சென்னை, ராமாபுரம், கோத்தாரி நகர், பசுபதி தெருவில் உள்ள வீட்டில் கள்ளநோட்டு தயாரிப்பில் சமூக விரோதிகள் பயன்படுத்தப்படும் கருப்புதாள்கள் 40 கட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் திருவல்லிக்கேணியில் கள்ளநோட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது, மேலும், கள்ளநோட்டு கும்பல் சென்னையில் முகாமிட்டுள்ளதா? என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கும், மலேசியாவைச் சேர்ந்த கள்ளநோட்டு கும்பலுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னையில் கள்ளநோட்டுகள் புழக்கத்தில் உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணையானது நடைபெற்று வருகிறது.