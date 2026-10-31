குடியாத்தத்தில் ரூ.1.50 லட்சம் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் – உணவக உரிமையாளர் உட்பட 5 பேர் கைது
போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கள்ள நோட்டுகள், மேற்கு வங்காளத்தில் இருந்து வாங்கி வரப்பட்டு, புழக்கத்தில் விடப்பட்டது தெரியவந்தது.
Published : October 31, 2026 at 11:01 PM IST
வேலூர்: பகுதியில் கள்ள நோட்டுகளைப் புழக்கத்தில் விட்டதாக, உணவக உரிமையாளர் உள்பட 5 பேரை, குடியாத்தம் நகர போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
குடியாத்தம் தரணம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ரபிக் (48) என்பவர், உணவகம் நடத்தி வருகிறார். இவர் ஆன்லைனில் பொருட்களை ஆர்டர் செய்துள்ளார். பொருட்களை டெலிவரி செய்ய வந்த ஊழியரிடம் இரண்டு 500 ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொடுத்துள்ளார். அவர் கொடுத்த ரூபாய் நோட்டுகள் 'கள்ள நோட்டுகள்' என்பது தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்து, டெலிவரி ஊழியர், குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இதையடுத்து, ரபிக்கு சொந்தமான உணவகத்தில் குடியாத்தம் நகர போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.50 ஆயிரம் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து ரபிக்கிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவர் கொடுத்த தகவலின்படி, தங்கம் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜிபேர் ரஹ்மத் என்பவரிடம் ரூ.20 ஆயிரம், டிடி மோட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த காமராஜ் மற்றும் சங்கராபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கோபால் ஆகியோரிடம் தலா ரூ.25 ஆயிரம், ஆம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாபு (65) என்பவரிடம் ரூ.30 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
உளவுத் துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கள்ள நோட்டுகள், மேற்கு வங்காளத்தில் இருந்து வாங்கி வரப்பட்டு, புழக்கத்தில் விடப்பட்டது தெரியவந்தது.
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இதையடுத்து ரபிக், ஜிபேர் ரஹ்மத், காமராஜ், கோபால், பாபு ஆகிய ஐந்து பேரையும் போலீசார் கைது செய்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குடியாத்தம் பகுதியில் ரூ.1.50 லட்சம் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.