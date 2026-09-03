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ஆற்றுப்படுத்துதல் மையம் - மாணவர்களிடையே காணப்படும் போதை பழக்கத்திற்கு தீர்வு காண நெல்லையில் புது முயற்சி

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் சமூக நலத்துறை மூலம் கண்டறியப்பட்டு, வாரத்தில் ஒருமுறை அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலியில் மாணவர்களுக்கான ஆற்றுப்படுத்துதல் மையம் திறப்பு
திருநெல்வேலியில் மாணவர்களுக்கான ஆற்றுப்படுத்துதல் மையம் திறப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 10:58 AM IST

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திருநெல்வேலி: பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களிடையே ஏற்படும் போதை பழக்கம், மோதல், மன அழுத்தம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நெல்லையில் ஆற்றுப்படுத்துதல் மையம் (counselling centre) திறக்கப்பட்டுள்ளது.

படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமை, தேர்வு பயத்தில் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகுதல், குடும்ப பிரச்சினைகளால் மனரீதியாக பாதிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பல மாணவர்கள் தவறான முடிவுகளை எடுக்கின்றனர். மேலும், மொபைல் போன் மற்றும் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கு அடிமையாகுதல், போதைப்பொருள் மற்றும் புகையிலை பழக்கத்திற்கு ஆளாகுதல் என பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.

இப்படி பல்வேறு பிரச்சினைகளில் சிக்கும் மாணவர்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதலை வழங்கும் வகையில் திருநெல்வேலியில் மாவட்டத்தில் "ஆற்றுப்படுத்துதல் மையம்" தொடங்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஷ் பா.சாஸ்திரி ஆகியோரின் தனிப்பட்ட முயற்சியின் காரணமாக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மையத்தை ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விசுவேஸ் பா.சாஸ்திரி ஆகியோர் இன்று (செப்டம்பர் 3) திறந்து வைத்தனர். தொடர்ந்து மையத்தில் நடைபெறவுள்ள ஆற்றுப்படுத்துதல் பணிகள் குறித்து மனநல ஆலோசகர்கள் மற்றும் மனநல மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தனர்.

ஆற்றுப்படுத்துதல் திட்டம் எவ்வாறு செயல்படும்?

பள்ளி, கல்லூரிகளில் மனநல பிரச்சினையில் சிக்கித்தவிக்கும் மாணவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல், அவர்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து இந்த மையத்திற்கு அழைத்து வந்து தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் சுழற்சி முறையில் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர்.

அதுவே 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு வாரத்தில் ஒருமுறை ஆலோசனை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 18 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு மூலமாகவும், 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களை சமூக நலத்துறை மூலமாகவும் தொடர்ந்து கண்காணித்து ஆற்றுப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.

இதற்காக பள்ளிக்கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறை, தொழில்நுட்பக் கல்வித்துறை, சுகாதாரத்துறை, சமூக நலத்துறை மற்றும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு ஆகிய துறைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட உள்ளன. மாணவர்களை எவ்வாறு கண்டறிவது? எவ்வாறு மையத்திற்கு அழைத்து வருவது? அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஆலோசனைகள் வழங்குவது? தொடர்ந்து அவர்களை எவ்வாறு கண்காணிப்பது? என்பது குறித்து அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

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குறிப்பாக பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கிடையே ஏற்படும் மோதல் சம்பவங்களில் சிக்கி கைது செய்யப்பட்டு சிறார் சீர்திருத்தப் பள்ளிகள் மற்றும் சிறைகளில் அடைக்கப்படும் இளம் சிறார்களையும் கண்டறிந்து, அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து ஆற்றுப்படுத்துதல் மற்றும் கவுன்சிலிங் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது.

இதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மாவட்ட ஆற்றுப்படுத்துதல் மையம் செயல்பட உள்ளது. இங்கு ஒரு மனநல மருத்துவர் மற்றும் 4 கவுன்சிலிங் அலுவலர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

COUNSELLING CENTRE
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ஆற்றுப்படுத்துதல் மையம்
COUNSELLING CENTRE IN TIRUNELVELI

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