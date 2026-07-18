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மருத்துவ படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு விரைவில் தொடங்கப்படும் - அமைச்சர் அருண்ராஜ்

நீட் மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக வேண்டாம் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ்
சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 7:46 PM IST

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சென்னை: மருத்துவ படிப்புக்கான கலந்தாய்வு விரைவில் தொடங்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியுள்ளார்.

இந்திய மெனோபாஸ் சங்கம் (Indian Menopause Society) சென்னை கிளையின் சார்பில், மெனோபாஸ் (மாதவிடாய் நிற்றல்) குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இன்று சென்னையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

நடுத்தர வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மெனோபாஸ் காலத்தில் எதிர்கொள்ளும் உடல் மற்றும் மனநல மாற்றங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "மாதவிடாய் நிறைவு பெறுவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல்வேறு விதமான ஹார்மோன் மாற்றங்களால் உடல் மற்றும் மனநலப் பிரச்சினை பெண்களுக்கு ஏற்படத் தொடங்குகின்றன. குறிப்பாக 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.

உடல் சோர்வு, கை மற்றும் கால் வலி போன்ற அறிகுறி வந்தால் பெண்கள் அவற்றை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. அவை மெனோபாஸ் தொடர்பான மாற்றங்களின் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை மெனோபாஸ் நிலைக்குப் பிறகு கழிக்கின்றனர். ஆனால், இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாததால் பெண்கள் பலர் தனிமையிலும், மனவேதனையிலும் வாழும் நிலை உருவாகிறது.

இந்தியாவில் பல்வேறு நோய்களுக்கு தேசிய அளவில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும் மெனோபாஸ் பெண்களுக்கு என தனித்த தேசிய சுகாதார முன்னெடுப்பு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மெனோபாஸ் பெண்களுக்கான பொதுசுகாதார முன்னெடுப்புகள் உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று உறுதியளித்தார்.

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தொடர்ந்து நீட் தேர்வு குறித்து பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "இந்த ஆண்டு வினாத்தாள் கடினமாக இருந்ததால் தேர்ச்சி சதவீதம் குறைந்துள்ளது. மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக வேண்டாம். தேர்வில் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் ஏற்படும் மனநிலையை நானும் அறிவேன்.

மருத்துவ படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 23-ஆம் தேதி இறுதி நாளாகும். விரைவில் கவுன்சிலிங் பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கான மாற்று தீர்வுகள் குறித்து ஆராயப்பட்டு வருகிறது. அதேவேளையில், மன அழுத்தத்தில் உள்ள மாணவர்கள் 104 என்கிற உதவி எண்ணை தொடர்புக் கொண்டு மனநல ஆலோசகர்களின் உதவியை எந்த தயக்கமும் இன்றி பெறலாம்" என கூறினார்.

TAGGED:

மருத்துவ படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு
COUNSELING FOR MEDICAL
MINISTER ARUNRAJ
NEET
MENOPAUSE

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