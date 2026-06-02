பருத்தி இறக்குமதி வரி தற்காலிக ரத்து; மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்த சைமா
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வால் ஜவுளித் துறையும் பாதிப்படைந்து உள்ளது என்று சைமா சங்கத்தினர் வேதனைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 2, 2026 at 5:58 PM IST
கோவை: 11 சதவீதம் இறக்குமதி வரியில் இருந்து பருத்திக்கு தற்காலிக விலக்கு அளித்துள்ளதற்கு தென்னிந்திய பஞ்சாலை சங்கம் (SIMA) மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது.
தென்னிந்திய பஞ்சாலை சங்க (SIMA) நிர்வாகிகளின் கூட்டம் கோவையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், சங்கத்தின் தலைவர் துரை பழனிசாமி, பொதுச்செயலாளர் செல்வராஜ், துணைத் தலைவர் கிருஷ்ணகுமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துக் கொண்டனர்.
கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த துரை பழனிசாமி, "மத்திய அரசுக்கு நன்றி. இந்திய ஜவுளி துறை தற்போது நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. பல நாடுகளுடன் ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஒப்பந்தங்கள் பஞ்சாலை துறைக்கு மிகப் பெரிய உறுதுணையாக இருக்கும்.
முதலமைச்சர் விஜய்-க்கும் நன்றி. அவர் பொறுப்பேற்ற உடனே இதுகுறித்து மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, சில நாட்களிலேயே மத்திய அரசும் வரி விலக்கு அளித்துள்ளது. இதுபோன்று இன்னும் பல ஆதரவுகளை ஜவுளித் தொழில் துறைக்கு அவர் வழங்க வேண்டும் என நாங்கள் கோரிக்கை விடுக்கிறோம்.
இந்த தற்காலிக வரி விலக்கு அக்டோபர் மாதம் வரை மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்பதும் எங்களின் மற்றொரு கோரிக்கையாக உள்ளது. இதனால் உள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது. மேலும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் உள்ளிட்டவற்றுடன் 'சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம்' (FTA) விரைவில் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது. ஆகையால், இந்த வரிச் சலுகை இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதிக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
மேலும், இந்த வரிச் சலுகையை நாங்கள் கோரிக்கை வைத்து வழங்குவதற்கு பதிலாக, ஆண்டுதோறும் அவர்களாகவே முன்வந்து வழங்கினால் இந்த துறை மேலும் வளர்ச்சியடைய உதவியாக இருக்கும்" என்றார்.
சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் செல்வராஜ் கூறும்போது, "பருத்தி ஜவுளி ஏற்றுமதியில் நமது போட்டி நாடுகளான வங்கதேசம், வியட்நாம், பாகிஸ்தான், இந்தோனேசியா, துருக்கி உள்ளிட்டவற்றில் இறக்குமதி வரி விதிக்கப்படுவதில்லை. ஆகையால், இந்தியாவிற்கு கிடைக்க வேண்டிய இறக்குமதி வாய்ப்பு தடைப்பட்டு அவர்களுக்கு சென்றுவிடுகிறது. தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த தற்காலிக வரி விலக்கு இந்த சூழ்நிலையை தவிர்த்துள்ளது" என தெரிவித்தார்.
மேலும், "பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, இந்த துறையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும், மூலப் பொருட்களின் விலை 25 சதவிகிதம் வரை உயர்ந்துள்ளதாகவும், இதனால் ஏற்றுமதி செலவுகளும் கூடியிருகிறது" என்று சைமா சங்கத்தினர் வேதனைத் தெரிவித்தனர்.