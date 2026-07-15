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தண்ணீர் தட்டுப்பாடு எதிரொலி; மானியம் தர வலியுறுத்தி பருத்தி விவசாயிகள் அரசிடம் கோரிக்கை

மஞ்சள் மற்றும் வாடல் நோய் தாக்குதல் காரணமாக பருத்தி செடிகள் வளர்ச்சி தடைப்பட்டு மகசூல் வெகுவாக குறைந்துள்ளதாக பருத்தி விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

பருத்தி விவசாயி வைரவேல் பேட்டி
பருத்தி விவசாயி வைரவேல் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 8:46 PM IST

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தஞ்சாவூர்: பருவ மழை இல்லாமல் உற்பத்தி குறைந்துள்ளதால், பருத்தி விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு மானியம் வழங்க வேண்டும் என பருத்தி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தஞ்சை மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகர் கொட்டையூரில், தமிழக அரசின் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் பிற்பகுதி முதல் நவம்பர் மாதம் வரை தொடர்ந்து வாரம்தோறும் புதன்கிழமைகளில் பருத்தி மறைமுக ஏலம் நடைபெறும். இதில் பருத்தி விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த பருத்தியை ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்து வைத்து, உரிய விலையை சம்மந்தப்பட்ட கொள்முதல் நபர்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.

இதனிடையே இவ்வாண்டு பருத்தி மறைமுக ஏலம் கடந்த ஜூன் மாதம் 24-ஆம் தேதி தொடங்கியது. தொடர்ந்து ஜூலை 1 மற்றும் ஜூலை 8 தேதிகளில் இந்த மறைமுக ஏலம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், இன்று 4-வது வாரமாக பருத்தி மறைமுக ஏலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட கண்காணிப்பாளர் பிரிய மாலினி முன்னிலையில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த ஏலத்தில் 700க்கும் மேற்பட்ட வணிகர்கள் கலந்து கொண்டனர். சுமார் 1,497 குவிண்டால் பருத்தி, ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது. அதிகபட்ச விலையாக குவிண்டால் ரூபாய் 9,399 ஆகவும், குறைந்தபட்ச விலையாக ரூபாய் 8,899 ஆகவும், சராசரி விலையாக ரூபாய் 9,195 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. இன்றைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட 1,497 குவிண்டால் பருத்திக்கு ரூ.1.37 கோடி விலை கிடைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 3 வாரங்களில் ஏலம் மூலம் 2,276.92 குவிண்டால் பருத்தி, சுமார் 2.11 கோடிக்கு ஏலம் போனது.

இன்றைய ஏலம் குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த நரசிங்கபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த பருத்தி வியாபாரி வைரவேல், "தான் 3 ஏக்கரில் பருத்தி சாகுபடி செய்துள்ளேன். கடந்தாண்டு குவிண்டால் 7,500 வரை போனது. இவ்வாண்டு ரூபாய் 9,300 வரை கிடைக்கிறது. இது நல்ல விலை என்றாலும், கடந்த ஆண்டை போல பருத்தி மகசூல் கிடைக்கவில்லை.

குறிப்பாக மஞ்சள் மற்றும் வாடல் நோய் தாக்குதல் காரணமாக பருத்தி செடிகள் வளர்ச்சி தடைப்பட்டு மகசூல் வெகுவாக குறைந்தது. மேலும், மேட்டூர் அணை திறக்கவில்லை. போதுமான அளவு மழை இல்லை, டீசல் இன்ஜின் வைத்து தண்ணீர் இறைக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் தொடர்ந்து பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகிறார்கள். விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் இல்லாத இந்த நேரத்தில் டீசல் என்ஜினுக்காக டீசல் மானியம் அரசு வழங்கிட வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

COTTON TENDER FARMERS
TN GOVT
பருவ மழை
பருத்தி விவசாயிகள்
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