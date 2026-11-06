திமுக ஆட்சியில் ஊழலின்றி எதுவுமே நடந்ததில்லை - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
மதுரையில் கலைஞர் பெயரில் நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரைக்கும், கலைஞருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 4:36 PM IST
சென்னை: திமுக ஆட்சி காலத்தில் எது நடந்தாலும் அதில் ஊழல் இருக்கும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "மேகமலை பகுதியில் குறிப்பிட்ட சர்வே எண்களில் உள்ள அனைவரையும் வனப் பகுதிகளில் இருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த மே மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது. முந்தைய அரசால் வழக்கு முறையாகக் கையாளப்படாததால், தற்போது சுமார் 25,000 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.
கடந்த 2009-ம் ஆண்டில் திமுக ஆட்சியில் இருந்த போது, இப்பகுதி முழுவதும் முறையான கணக்கீடுகள் மற்றும் பட்டா நிலங்களை பிரிக்காமல் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்டாக தவறாக அறிவிக்கப்பட்டதே இந்தப் பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணமாகும்.
1912, 1931, 1937 மற்றும் 1951-ஆம் ஆண்டுக்கான மாவட்ட மேப்புகள் மற்றும் சென்சஸ் விவரங்களை முறையாகச் சமர்ப்பித்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பில் தொடரப்பட்ட ரிவ்யூ பெட்டிஷன் மூலம் இதற்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி கவாய் தலைமையிலான கமிட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஐந்து மாதத்திற்குள் கிராமசபை அமைத்து உள்ளூர் மக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
பல ஆண்டுகளாக அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் வன உரிமை மற்றும் பட்டா நிலங்கள் தொடர்பான உண்மையான தரவுகள் கமிட்டி முன்பு சமர்ப்பிக்கப்படும்.
திமுக ஆட்சி காலத்தில் என்ன நடந்தாலும் ஊழல், கமிஷன் வாங்கியே காரியங்களைச் செய்துள்ளனர். பெரியார் பெயரிலே கூச்சம் இல்லாமல் ஊழல் செய்து இருக்கின்றனர். மதுரையில் கலைஞர் பெயரில் நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரைக்கும், கலைஞருக்கும் என்ன சம்பந்தம், மதுரை மண்ணின் மைந்தர்களின் பெயர்களை வைக்காமல் கட்சியைச் சார்ந்த தலைவர்களின் பெயர்களை வைப்பதற்காகவே இதுபோன்ற கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு ஊழல் நடக்கிறது. நூலகங்களுக்குப் புத்தகங்கள் வாங்குவதிலும் கூட கமிஷன் நடந்திருக்கிறது.
பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர்களின் புகார்களை எளிதில் கையாளும் வகையில், மின்னகம் சேவை ஏ.ஐ மற்றும் கிளவுட் தொழில்நுட்பங்களுடன் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சோஷியல் மீடியா புகார்களைக் கையாளுவதற்காக ஒரு ஒருங்கிணைந்த கஸ்டமர் சப்போர்ட் சென்டர் அமைக்கப்பட்டு, மூன்று மாதங்களுக்குள் டெண்டர் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும்.
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சிறைத்துறையில் முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கும் வகையில் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சிறைகளுக்குத் தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் கொள்முதல் அனைத்தும் கூட்டுறவு வழியே மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும் என்று தெளிவான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் பொருட்டு ஸ்கேனர் இயந்திரங்கள் மற்றும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்துவதற்கான டெண்டர் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன" எனத் தெரிவித்தார்.