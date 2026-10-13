வெளிச்சந்தையில் ரூ.35-க்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதில் முறைகேடு - செந்தில் பாலாஜி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
தவெக அரசு, மின்னுற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கையை எடுக்காதது ஏன்? என்று முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: வெளிச்சந்தையில் ஒரு யூனிட் 35 ரூபாய் என்ற விலைக்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதில் ஊழல், முறைகேடு நடப்பதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்வு, பட்டமளிப்பு விழா, நீதிபதி பங்கேற்கும் நிகழ்வு என தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் மின்சாரம் தடைபடுவதை பார்க்க முடிக்கிறது.
உச்சகட்டமாக தலைமை செயலகத்தில் நேற்று மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் மின்துறை அமைச்சர், இதுகுறித்து பேசலாமல் வேறு பிரச்னை குறித்துதான் பேசுவார். ஆட்சிக்கு வந்து ஐந்து மாதத்தில் மின்தடையை போக்க அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மின்தடை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணாமல், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 15 மணி நேரம் மின்தடை ஏற்படுவதாக அமைச்சர் திசை திருப்புகிறார்.
திமுக ஆட்சியில் ஆண்டுக்கு 1,000 மெகாவட் மின்சாரம் கூடுதலாக தேவைப்பட்டது. மின்தடை ஏதுமின்றி திமுக சிறப்பாக கையாண்டது.
திமுக ஆட்சியின் போது, 'ஒரு யூனிட் மின்சாரம் 20 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்கிறார்கள்' என்று இப்போதைய மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கடந்த 2021-இல் விமர்சித்திருந்தார். ஆனால், தற்போது தவெக ஆட்சியில் ஒரு யூனிட் 35 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்வது எப்படி?
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மின்சாரத்தை வெளிச்சந்தையில் கொள்முதல் செய்யும் நிலைக்கு தவெக அரசு இருக்கிறது. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம்(TANGEDCO), மின்சார உற்பத்தியை குறைத்து ஏன் வெளிச்சந்தையில் வாங்க வேண்டும்? மின்மாற்றிகள் பழுதாகும் வாய்ப்புகள் குறைந்த அளவில்தான் உள்ளது. ஆனால், மின்மாற்றி பழுது காரணமாக மின்தடை ஏற்படுகிறது என்று அமைச்சர் மாற்றிப் பேசுகிறார்.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் 20 ரூபாய்க்கு மேல் கொள்முதல் செய்ததில்லை. திமுக ஆட்சியில் மின்சார வாரிய கடனை குறைத்தோம். ஆனால், தற்போது மின் கட்டணம் உயர்ந்திருக்கிறது. மின்தடையும் இருக்கிறது. அமைச்சர், மின்துறை அதிகாரிகளை பொறுப்பாக வழிநடத்த வேண்டியது அவசியம். மின்சாரத்தை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் நிலையில் தவெக அரசு இருக்கிறது.
தவெக அரசு, சொந்த மின்னுற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டிய நடவடிக்கையை எடுக்கவில்லை. மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்ட் டிஸ்க் காணாமல் போனதில் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? இந்த கேள்விகளுக்கு மின்சாரத் துறை அமைச்சர் பதில் அளிக்க வேண்டும்.
மின்துறை அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் சிறப்பாக செயல்படுபவர்கள்தான். மழை, புயல் நேரத்தில் பாதிப்பு இல்லாமல் பணிகளை முடித்து கொடுப்பார்கள். ஆனால் இப்போது அமைச்சர், மின்துறை ஊழியர்களை விமர்சனம் செய்கிறார். இது ஏற்கும்படியாக இல்லை. தற்போது ஏற்படும் மின்தடைக்கு திமுகவை குறை சொல்ல வேண்டும் என நோக்கில் அமைச்சர் செயல்படுகிறார்.
முதல்வர் விஜய், கரூர் மாவட்டம் வந்தபோது ஒரு பாடல் பாடினார். இப்போது ஒரு யூனிட் மின்சாரம் 35 ரூபாய். இப்போது ஒரு பாடல் பாடுவாரா?
இப்போதும் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் விலை ரூ.8.50க்கு வாங்கலாம். அதிகபட்சமாக ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை 20 ரூபாய் வரைக்கும் கொள்முதல் செய்யலாம்" என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, முந்தைய திமுக ஆட்சியில் நடந்த மின்சாரம் கொள்முதல் குறித்து தேர்தல் பரப்புரை நேரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் விமர்சித்த வீடியோவை காண்பித்து, செந்தில் பாலாஜி விளக்கி பேசினார்.