இந்தியாவில் முதன்முறையாக ஏஐ மூலம் ஊழல்- திமுக மீது அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைத்த பிறகு எந்த நூலையும் நாங்கள் கொள்முதல் செய்யவில்லை. அனைத்து நூலகங்களிலும், துறை சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : November 7, 2026 at 4:38 PM IST
சென்னை: பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்ததில், செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி திமுக மிகப் பெரிய ஊழலில் ஈடுபட்டதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் நடைபெற்ற ஊழல் புகார் குறித்து, அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு மாபெரும் ஊழலை திமுக செய்துள்ளது.
'அகல் விளக்கு' பதிப்பகத்தில் புத்தகங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 14-ஆம் தேதி முடிவு செய்து, 7 நாட்களில் புத்தகங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசாணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி மாதத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட புத்தகங்கள், நூவகத்தில் ஜூன் மாதம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டன.
பெரியாரின் பெயரில் திமுக ஊழல் செய்துள்ளது. இதே போன்று திருச்சி, கடலூர், திருநெல்வேலி ஆகிய இடங்களில் உள்ள நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதிலும் தலா 50 கோடி ரூபாய் அளவுக்கும், மின் நூலகங்களில் 5 கோடி ரூபாய் அளவுக்கும் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது.
கடந்த ஜனவரி மாதம் திமுக ஆட்சியில் இந்த புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்காக நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில், திமுகவின் அழுத்தத்தினால் அனைத்து நிர்வாகிகளும் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கிறது. முந்தைய திமுக ஆட்சியில், மார்ச் மாதம் இந்த புத்தகங்களின் கொள்முதலுக்கு செயல்முறை ஆணை வெளியிடப்பட்டது.
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை (ஏஐ) பயன்படுத்தி பல்வேறு குப்பை நூல்களை பல்வேறு நூலகங்களுக்கு வாங்கி குவித்துள்ளனர். திருச்சியில் திறக்கப்பட உள்ள காமராஜர் நூலகத்திற்கும் புத்தகங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அந்த புத்தகங்களை ஆதாரமாக கைப்பற்றியுள்ளோம்.
போலி நூல்களை சிறப்புக் குழு அமைத்து, கண்டறிய திட்டமிட்டுள்ளோம். எங்கள் துறை சார்பில், லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையிடம் புகார் அளித்துள்ளோம்.
இந்த விவகாரத்தில் திமுக நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை தமிழக மாணவர்களிடம் கேட்க வேண்டும். நாங்கள் சட்டரீதியாக, காவல்துறை மூலமாக வழக்குகள் பதிவு செய்துள்ளோம். இந்த ஊழல், திமுக ஆட்சியில் தான் அரங்கேற்றப்பட்டது.
இது போன்ற ஊழல்களை கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக திமுகவினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கள்ள நோட்டுகள் போல், செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி ஊழல்களை திமுக மேற்கொண்டுள்ளது.
புத்தகங்களிலேயே இவ்வளவு ஊழல் இருந்தால் பெரியார் அறிவுலக கட்டப்பட்டதில் ஊழல் இல்லாமல் இருந்திருக்குமா? இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனை அழைத்து, இந்த ஊழலை வெளிக்கொண்டு வந்ததற்கு நன்றி தெரிவித்தேன். அவர் வெளிக்கொண்டு வந்தததை விட விசாரித்த போது உள்ளே மிகப் பெரிய திமிங்கலம் எல்லாம் உள்ளது.
மனைவியின் நகைகளை அடகு வைத்து புத்தகங்களை வெளியிட்ட பதிப்பாளர்களையும் எனக்கு தெரியும். செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி பதிப்பகங்களையும் மாணவர்களையும் ஒரே நேரத்தில் ஏமாற்றி 2000-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்துள்ளனர். இதே போன்ற விஞ்ஞான ஊழலை இதுவரை எந்த ஆட்சியும் மேற்கொண்டதில்லை.
இந்த ஊழலிலிருந்து தப்பிக்க திமுக திசை திருப்பும் கருவிகளை பயன்படுத்துகிறது. ஒரு ரூபாய் கூட விடாமல் மீண்டும் அதனை திரும்பப் பெறும் வழியில் நடவடிக்கை மேற்கொள்வோம். அரசியல் அழுத்ததால் தான் இதுபோன்ற தவறுகள் நடந்துள்ளன. நிர்வாக குழு மீது தவறுகளை திணித்து தப்பிக்க நினைக்கிறது திமுக. பொதுமக்களும் மாணவர்களும் இதனை மன்னிக்க மாட்டார்கள்.
தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி ஆட்சி அமைத்த பிறகு இது போன்ற எந்த நூலையும் நாங்கள் கொள்முதல் செய்யவில்லை. அனைத்து நூலகங்களிலும், துறை சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். இதே போன்ற கரையான்கள் அழிக்கப்படும்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி போலியான பெயர்களில் பல்வேறு புத்தகங்கள், வெவ்வேறு நூலகங்களுக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த ஊழலின் பின்னால் அரசியல் ஆதாயம் கண்டிப்பாக இருக்கும்.
திரிஷா விஜய் போன்ற பெயர்களில் நூல்களில் வெளியிட்டது திமுகவின் குறிக்கோள் தான். இது போன்ற ஊழல்களில் பிடிபட மாட்டோம் என்ற மனப்பான்மையில் இருந்தனர். திட்டமிட்டு ஒரு கட்சியின் தலைமைக்கு அவப்பெயர் உண்டாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இதுபோன்று பெயர்களை கொண்டு வந்துள்ளனர். திட்டமிட்டு ஒருவரை சிறுமைப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகக் கேவலமாக நடந்து கொண்டுள்ளனர் என்றார்.