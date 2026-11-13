திருவான்மியூர்- உத்தண்டி உயர்மட்ட சாலை திட்டத்தில் ஊழல் -அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா பகீர் குற்றச்சாட்டு
ஒரு திட்டம் தொடங்கப்படும்போது குறிப்பிட்ட காலத்தில் முடிக்காத சம்மந்தப்பட்ட டெண்டர் நிறுவனங்களை கருப்புப்புள்ளி பட்டியலில் வைக்க உள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா குறிப்பிட்டார்.
Published : November 13, 2026 at 10:00 PM IST
சென்னை: திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரையிலான உயர்மட்ட சாலை திட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை, சிறுதுறைமுகங்கள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைகளில் கடந்த 6 மாத காலங்களில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், திட்டங்கள், முன்னெடுப்புகள் குறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது 6 மாத காலம் துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் குறித்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசின் துறை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் வெளிப்படை தன்மையோடு மேற்கொள்வதே அரசின் நோக்கம். கடந்த காலத்தில் பொதுப்பணித்துறையில் நிறைய ஊழல் இருந்தது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்ததும் அமைதியாக 6 மாத காலம் துறையை மறுசீரமைப்பு செய்தோம். அரசு துறை சார்ந்த டெண்டரில் வெளிப்படை தன்மையை கொண்டு வந்தோம். கடந்த காலங்களில் அமைச்சர்களின் பினாமி நிறுவனங்கள் நிறைய டெண்டர்களை எடுத்துள்ளார்கள். இது குறித்து புகார் அளித்துள்ளோம். தற்போதை ஆட்சியில் ஒரு குடும்பத்தின் ஆதிக்கம் என்றெல்லாம் இருக்காது.
தனியார் நிறுவனங்கள் எப்படி வசதியாக இருக்குமோ அது போன்று மக்கள் அதிகம் வரக்கூடிய அரசு கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளோம். ஒரு மருத்துவமனை கட்டினால் 50 வருடத்திற்கு அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் கட்டிடம் கட்ட உள்ளோம். இனி கலெக்டர் ஆபீஸ், மருத்துவமனை போன்ற கட்டிடம் G+14, அல்லது G+10 ஆக கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லியுள்ளோம். பொதுப்பணித்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகர்கள் பணியிடமாறுதலில் ஒரு ரூபாய் பணம் வாங்காமல் அவர்கள் கேட்ட இடத்தில் பணி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த 75 வருடத்திற்கான கட்டிடமாக அரசு கட்டிடம் இருக்க வேண்டும். அதற்கு ஏற்ற தரத்துடன் கட்ட வேண்டும் என்று உத்தவிட்டுள்ளோம். தொட்ட உடனேயே சிமெண்ட் விழும் அளவுக்கு அரசு கட்டடம் கட்ட மாட்டோம். எத்தனை பள்ளி கட்டிடம் இடிந்து விழும் அளவுக்கு உள்ளதோ அங்கு ரெட் கலர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியுள்ளோம்.
5226 பள்ளிகளை ஆய்வு செய்துள்ளோம். அரசு பள்ளிகளில் 15,661 கழிப்பறை பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ளது.
அரசு பள்ளியில் 50% கழிபறை பயன்படுத்த முடியாத அளவில் உள்ளது. தமிழ்நாடு அனைத்திலும் சரியாக இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய போலியான அரசு கிடையாது இந்த அரசு. மருத்துவமனையில் சரியான பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது. அங்கு தண்ணீர் வசதி, மின்சார வசதி இல்லை.
திருவண்ணாமலையில் அரசு மருத்துவமனையில் அடிப்படை வசதி இல்லை. ஆனால் முன்னாள் அமைச்சருக்கு சொந்தமான தனியார் மருத்துவமனையில் எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறது. அடுத்த 2 வருடத்தில் பள்ளிகளில், சமூக நீதி துறை விடுதி, மருத்துவமனை எல்லாம் சரி செய்ய உள்ளோம். ஒரு திட்டம் தொடங்கப்படும் போது குறிப்பிட்ட காலத்தில் முடிக்காத சம்மந்தப்பட்ட டெண்டர் நிறுவனங்களை கருப்பு புள்ளி பட்டியலில் வைக்க உள்ளோம். டெண்டரில் பங்கேற்க முடியாது என்ற நிலையை உருவாக்குவோம்.
அரசு அதிகாரிகளை பதவி உயர்வு செய்வதில் முன்னர் ஊழல் இருந்தது. அதையெல்லாம் தடுத்துள்ளோம். தமிழகத்தில் 8 வழி 10 வழி சாலை திட்டம் தொடர்பாக வரும் 17 ம் தேதி மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை சந்திக்க உள்ளேன்.
சென்னை - மாமல்லபுரம்- புதுச்சேரி இடையே பயணிகள் படகு பயணம் தொடர்பாக டெண்டர் போன்ற முதற்கட்ட பணிகளை தொடங்கி உள்ளோம். ஊராட்சி சாலைகளை மேம்படுத்த உள்ளோம். கடந்த ஆட்சியில் தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் அதாவது 2025-ம் ஆண்டு மட்டும் நெடுஞ்சாலை துறையில் ரூ.2200 கோடி சாலையில் உள்ள பள்ளம் மூடுவது போன்ற patch work பணிக்காக ஒதுக்கி ஊழல் செய்துள்ளனர்.
திருவான்மியூர் முதல் உத்தண்டி வரையிலான உயர்மட்ட சாலை திட்டம் ஆலோசனை குழு வசம் சென்றுள்ளது. திருவான்மியூர் உத்தண்டி சாலை திட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளது. அந்த திட்டத்தை மீண்டும் செய்தாலும் மறு டெண்டர் தான் விடப்படும். தேனாம்பேட்டை முதல் சைதாப்பேட்டை வரையிலான உயர்மட்ட சாலை பணிகள் முடிக்கப்பட்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் திறக்கப்படும்.
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கடந்த 5 வருடத்தில் சென்னை மாநகராட்சி எங்கே சென்றது என்றே தெரியவில்லை. சென்னையில் சாலை மற்றும் வடிகால் திட்டத்தில் நெடுஞ்சாலை துறையே இனி பணியை மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளோம். திருவண்ணாமலையில் கிரிவல பாதைக்கு என்று தனியாக எப்படி சாலை போடலாம் என்று ஆலோசித்து வருகிறோம்.
மேலும் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி உருவாக்குதல், 10 இடங்களில் ஒலிம்பிக் அகாடமி, 38 மாவட்டங்களிலும் விளையாட்டு விடுதி கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் 25 ஆயிரம் முதல் 30 ஆயிரம் மாணவர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்றார்.