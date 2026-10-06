அமெரிக்கன் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் மீதான ஊழல் வழக்கு - லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசாருக்கு நீதிமன்றம் கெடு
சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து 30 நாளுக்குள் விசாரணையை முடிக்காதபட்சத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் மீது மனுதாரர் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : October 6, 2026 at 10:15 PM IST
மதுரை: அமெரிக்கன் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் தவமணி கிறிஸ்டோபர் மீதான ஊழல் வழக்கு விசாரணையை 30 நாட்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கணேஷ் பிரபு, இதுதொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "மதுரையில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த கல்லூரியாக அமெரிக்கன் கல்லூரி திகழ்கிறது. இந்தக் கல்லூரியின் முதல்வராக எம்.தவமணி கிறிஸ்டோபர் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 ஆம் ஆண்டு வரை பதவி வகித்து வந்தார்.
இவர் அமெரிக்கன் கல்லூரி முதல்வராக பதவி வகித்த காலத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்துக்கள் சேர்த்ததாகவும், முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இதுதொடர்பாக பல்வேறு புகார்கள் கொடுக்கப்பட்டன.
மேலும் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அதன் அடிப்படையில் இதுதொடர்பாக ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் பல வருடங்களாக ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். எனவே இவர் மீதான ஊழல் முறைகேடு விசாரணையை விரைந்து முடிப்பதற்கு கால நிர்ணயம் செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதி முருகன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் 30 நாளுக்குள் விசாரணையை முடிக்க இருக்கின்றோம்" என தெரிவித்தார்.
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இதனை பதிவு செய்த நீதிபதி, "சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து 30 நாளுக்குள் விசாரணையை முடிக்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் மீது மனுதாரர் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம்" என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணை முடித்து வைத்தார்.