கமிஷன்... கட்டிங்... கரப்ஷன்.... கடந்த திமுக ஆட்சி மீது வைகோ பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
முந்தைய திமுக அரசின் ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து கூட்டணியில் இருந்தபோதே ஏன் பேசவில்லை என்று செய்தியாளர் கேள்வி கேட்டதற்கு வைகோ கோபமடைந்து வாக்குவாதம் செய்தார்.
Published : June 30, 2026 at 3:46 PM IST
செங்கல்பட்டு: கடந்த திமுக ஆட்சியில் கமிஷன், கட்டிங், கரப்ஷன் மட்டுமே பிரதானமாக இருந்தது என்று, அந்த கட்சியுடன் பல ஆண்டுகள் கூட்டணியில் இருந்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் அருகே சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணி, மதிமுக செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் லோகநாதன் தலைமையில் இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பங்கேற்று, சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியை தொடங்கி வைக்க சென்றிருந்தார். முன்னதாக, செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தி, அவர்களின் கேள்விகளுக்கு வைகோ பதில் அளித்தார்.
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அப்போது, பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி போன்ற பெரிய தலைவர்களுடன் பயணித்த நீங்கள் தற்போது அரசியலில் இரண்டு வயது குழந்தையான விஜய்யுடன் பயணிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது ஏன்? என்று செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
என் மீது கொலைப்பழி
அதற்கு, "பெரியாரை நெஞ்சில் வைத்து போதிப்பவன் நான். அண்ணாவின் மாநிலங்களவை உரைகளில் சிலவற்றை நீக்கி விட்டார்கள். நான் மீண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் பேசி, அண்ணாவின் கருத்துகளை இடம் பெறச் செய்தேன். கருணாநிதி நடத்திய அனைத்து போராட்டங்களிலும் முதன்மையாக களத்தில் நின்றேன். ஆனால் புலிகளுடன் கூட்டு சேர்ந்து கருணாநிதியை கொல்ல முயன்றேன் என்று என் மீது கொலைப்பழியை சுமத்தி வெளியேற்றினார்கள்" என்று ஆவேசமாக பேசிய வைகோ, இதற்கு என்ன பதில் சொல்கிறீர்கள்? என்று செய்தியாளரை பார்த்து கேள்வி எழுப்பினார். என் கேள்விக்கு முதலில் பதில் சொல்லுங்கள் என்று செய்தியாளரை பார்த்து வைகோ மீண்டும் கேட்டார்.
ஆவேசமான வைகோ
மேலும், "முதல்வர் விஜய் சின்னக் குழந்தை இல்லை. அவர் கலை உலகில் சாதித்து விட்டு வந்திருக்கிறார். ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தை சந்திக்க இரவோடு இரவாக வந்த ஒரே நடிகர் விஜய் தான்.
மக்கள் இயக்கமாக இருந்து 30 ஆண்டுகளாக மக்கள் பணி செய்த விஜய், தற்போது அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். முந்தைய திமுக ஆட்சியில் கமிஷன், கரப்ஷன், கட்டிங் மட்டுமே பிரதானமாக இருந்தது. அவற்றை ஒழித்துவிட்டார் விஜய்" என்று வைகோ கூறினார்.
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இத்தனை ஆண்டுகள் திமுக கூட்டணியில் பயணித்து விட்டு இப்போது திமுகவை குறை கூறுவது ஏன்? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, "இத்தனை ஆண்டுகள் திமுக கூட்டணியில் இருந்தோம்; மறுக்கவில்லை கூட்டணி தர்மத்திற்காக பேசவில்லை. அதனால், கூட்டணியில் இருந்து வெளியே வந்துவிட்டு பேசுகிறோம்" என்றார்.
செய்தியாளரை தாக்க முயன்ற மதிமுகவினர்
திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த போதே ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை? என்று செய்தியாளர் கேள்வி கேட்டதால் கோபமடைந்த வைகோ, அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். ஒரு கட்டத்தில் மதிமுக நிர்வாகிகள், அந்த செய்தியாளரை சூழ்ந்து கொண்டு தாக்க முற்பட்டனர். உடனடியாக அங்கிருந்த காவல் துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி, அந்த செய்தியாளரை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்றனர். இந்த சம்பவத்தால் அந்த இடத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.