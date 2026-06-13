நெல்லை மாநகராட்சியில் 'போலி' சீல் பயன்படுத்தி சான்றிதழ் வழங்கிய சம்பவம்: இருவர் கைது
போலி சீல் பயன்படுத்தி மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : June 13, 2026 at 3:00 PM IST
திருநெல்வேலி: 'போலி' சீல் பயன்படுத்தி பிறப்பு சான்றிதழ் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கிய விவகாரத்தில், மாநகராட்சி ஒப்பந்த ஊழியர்கள் இருவர் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநகர பகுதிகளில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுகள் செய்வதற்கு தனித்தனியே அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. பிறப்பு, இறப்பு நடைபெற்ற குறிப்பிட்ட நாள் இடைவெளிக்குள் தங்களது பதிவை, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு பதிவு செய்யாமல், சான்றிதழ்கள் பெற தவறவிட்டவர்கள் மீண்டும் சான்றிதழ் பெறுவதற்கு, மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஒருசில நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகிறது.
குறிப்பாக, காலம் கடந்து பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்களிடம் தேடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது வழக்கம். இதுபோன்ற சூழலில், நெல்லை மாநகராட்சியில் இந்த நடைமுறைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆவணத்தில் ‘போலி’ சீலை (Fake Seal) பயன்படுத்தி சிலர் மோசடியில் ஈடுபடுவதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில், நெல்லை மாநகராட்சி நகர் நல அலுவலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் பண மோசடி நடந்தது கண்டறியப்பட்டது. அதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அதிகாரிகள் மாநகராட்சி தரப்பில் நெல்லை சந்திப்பு குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதனடிப்படையில் குற்றப்பிரிவு போலீசாரும் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த நிலையில், 'போலி' சீல் பயன்படுத்தி பிறப்பு சான்றிதழ் உள்ளிட்டவைகளை வழங்கிய குற்றத்திற்காக, வண்ணார்பேட்டையை சேர்ந்த மாநகராட்சி ஒப்பந்த ஊழியர் சுந்தர்ராஜன் (45) நேற்று (ஜூன் 12) மாலை கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, பாளையங்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த மேலும் ஒரு மாநகராட்சி ஊழியரிடம் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், மற்றொரு ஊழியரான பெருமாள்புரத்தை சேர்ந்த சந்தான வைரம் (33) இன்று (ஜூன் 12) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவர்கள் மீது குற்ற எண் 0293/2026 சட்டப்பிரிவு BNS 316(5), 336(2), 341(2) ஆகிய 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.
அதேசமயம் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சுந்தர்ராஜன், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதேபோன்று முறைக்கேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது மாநகர நல அலுவலராக இருந்த சரோஜா, இந்த முறைகேட்டை கண்டுபிடித்து அவர் மீது நடவடிக்கையும் எடுத்துள்ளார். தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் மாறிய நிலையில், சுந்தர்ராஜனை மீண்டும் அதே பணிக்கு நியமித்துள்ளனர். இதனால், முறைகேட்டில் தொடர்புள்ளதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், இன்று கைதாகியுள்ள சந்தான வைரம் தான் 2 ஆண்டுக்குமுன் சுந்தர்ராஜனை மாட்டிக் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே, அதற்கு பழிவாங்கும் விதமாக தற்போது இந்த முறைகேட்டில் சந்தான வைரத்திற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக சுந்தர்ராஜன் போலீஸிடம் தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அதனடிப்படையிலேயே சந்தான வைரத்தை போலீசார் கைது செய்துளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், சந்தான வைரத்தின் உறவினர்கள் மாநகராட்சி ஆணையர் மோனிகா ராணவிடம் உதவி கேட்டு முறையிட்டுள்ளனர்.