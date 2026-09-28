மாநகராட்சி வழக்குகள்: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆஜராகி விளக்கம்
அரசுக்கு தான் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும். அரசு அதிகாரிகள் ஆஜராகமால் இருப்பதை எளிதில் கடந்து செல்ல முடியாது என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : September 28, 2026 at 7:26 PM IST
சென்னை: மாநகராட்சி தொடர்பான நீதிமன்ற வழக்குகளில் அரசு அதிகாரிகளுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக ககன்தீப் சிங் பேடி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நாள்தோறும் விசாரணைக்கு வரும் சொத்து வரி தொடர்பான வழக்குகளில் மாநகராட்சிகளின் வழக்கறிஞர்கள் ஆஜர் ஆகாததால் அதிருப்தி அடைந்த நீதிமன்றம், மாநகராட்சிகள் சார்பில் பதிலளிக்க பலமுறை அவகாசம் வழங்கியும் மாநகராட்சிகள் சார்பில் யாரும் ஆஜராகவில்லை.
இதையடுத்து, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன், கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் கட்டா ரவி தேஜா ஆகியோர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இதையடுத்து, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் உள்ளிட்டோர் இன்று (செப்டம்பர் 28) சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகினர்.
அப்போது, நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், "மாநகராட்சி தொடர்பான வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் முறையாக ஆஜராக வேண்டும். இல்லையென்றால் உரிய துறை அதிகாரிகளின் பதிலை பெற்று மற்ற அரசு வழக்கறிஞர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும். இதில் மெத்தனமாக இருக்கக் கூடாது. இதனால் அரசுக்கு தான் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும். ஆஜராகமால் இருப்பதை எளிதில் கடந்து சென்று விட முடியாது" என தெரிவித்தார்.
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அப்போது நேரில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, இது குறித்து அனைத்து மாநகராட்சிகளுக்கும் உரிய சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், உரிய அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். இனிமேல் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் முறையாக பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து அனைவருக்கும் விலக்கு அளித்து உத்தரவிட்டார்.