1400 தூய்மைப் பணியாளர்களை மீண்டும் பணியமர்த்த சென்னை மாநகராட்சி ஒப்புதல்
பணி் நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுடன் தொடரப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள விவகாரங்களை அங்கேயே தொடர்ந்து நடத்துவது என இரு தரப்பும் முடிவு என தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : February 10, 2026 at 8:18 PM IST
சென்னை: தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளர்கள் 1,400 பேரை நான்கு மற்றும் எட்டாவது மண்டலங்களில் மீண்டும் பணியமர்த்த பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கை முடித்து வைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 5 மற்றும் 6-வது மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்கும் வகையில் மாநகராட்சி தீர்மானம் நிறைவேற்றியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் சி. குமரப்பன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், சென்னை மாநகராட்சியின் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது மண்டலங்களில் உள்ள சுய உதவிக் குழுவின் தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளர்கள் 1,400 பேரை நான்கு மற்றும் எட்டாவது மண்டலங்களில் மீண்டும் பணியமர்த்த பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தொழிலாளர் தீர்ப்பாயத்தில் பழைய ஊதியத்தையே வழங்க வேண்டும், பணி் நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுடன் தொடரப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள விவகாரங்களை அங்கேயே தொடர்ந்து நடத்துவது என இரு தரப்பும் முடிவு செய்துள்ளதால், வழக்கை முடித்து வைக்க வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் சி.குமரப்பன் அமர்வு, உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தாக்கல் செய்த வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டது.