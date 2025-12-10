ETV Bharat / state

கோவை மாணவி வழக்கு; கைதான மூவரிடம் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கப்பட்டது

கைதான மூவர் மீதும் கடத்தல், நகை பறிப்பு, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, ஒன்றாக இணைந்து குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுதல் என 11 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதான மூவரில் ஒருவர் (கோப்புப்படம்)
பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதான மூவரில் ஒருவர் (கோப்புப்படம்)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 10, 2025

கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரிடமும் குற்றப்பத்திரிக்கை நகல் இன்று வழங்கப்பட்டது.

கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் கடந்த நவம்பர் மாதம் 2ம் தேதி இரவு கல்லூரி மாணவி ஒருவர், தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டு இருந்தார். அப்போது அங்கு மது போதையில் வந்த மூன்று பேர் அரிவாள் மற்றும் கத்தியை கொண்டு காரின் கண்ணாடியை உடைத்து, ஆண் நண்பரை தாக்கி விட்டு கல்லூரி மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர்.

இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த பீளமேடு போலீசார், மாணவி மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுதொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு சிசிடிவி காட்சிகள் உதவியுடன் குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் அடையாளம் கண்டனர்.

அதன்படி, சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த அண்ணன் - தம்பிகளான சதீஷ் (30), காளீஸ்வரன் (28) மற்றும் இவர்கள் உறவினரான தவசி ஆகிய மூவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

இந்நிலையில், துடியலூர் வெள்ளக்கிணறு பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த மூவரை போலீசார் காலில் சுட்டுப்பிடித்தனர். இதில் காயமடைந்த மூவரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். சிகிச்சைக்கு பின்னர், மருத்துவமனையில் இருந்து கோவை மத்திய சிறைக்கு அவர்கள் மாற்றப்பட்டனர். அதனை தொடர்ந்து 3 பேரையும் கடந்த நவம்பர் 27ம் தேதி ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையின் போது, அன்னூர் அருகே நவம்பர் 2ம் தேதி காலை தேவராஜ் என்ற ஆட்டு வியாபாரியை இவர்கள் அடித்துக் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. இந்நிலையில், பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சதீஷ், காளீஸ்வரன், தவசி ஆகியோருக்கு எதிராக மாவட்ட கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் கடந்த வாரம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

மேலும், அவர்கள் மீது கடத்தல், நகை பறிப்பு, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, ஒன்றாக இணைந்து குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுதல் என 11 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கு விசாரணை கோவை கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மூன்று பேருக்கும் நீதிமன்ற காவல் 17 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரிடமும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் இன்று வழங்கப்பட்டு 12ஆம் தேதி மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் 12 ஆம் தேதி இந்த வழக்கு விசாரணை கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து மகளிர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்படலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

