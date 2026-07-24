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காசி மடத்திற்கு சிவகங்கை சீமை அரசர் நிலத்தைத் தானமாக வழங்கியதற்கான செப்புப்பட்டயம் கண்டுபிடிப்பு

மதுரை மீது முத்துவடுகநாதர் போர் தொடுத்து கேப்டன் கோப்பையும், அவர் படைகளையும் விரட்டியடித்து மீண்டும் விசயகுமார நாயக்கரையே மதுரை மன்னராக அமர்த்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

செப்புப்பட்டயம் கண்டுபிடிப்பு
செப்புப்பட்டயம் கண்டுபிடிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 4:55 PM IST

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சிவகங்கை: சிவகங்கை சீமை அரசர் முத்துவடுகநாதர் காசி மடத்திற்கு வழங்கியதற்கான நில தான செப்புப்பட்டயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜூலை 20- ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 24- ஆம் தேதி வரை ஈரோடு வேளாளர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் சுவடியியல் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது. சுவடிப் பயிலரங்கினை கல்லூரியின் செயலாளர் சந்திரசேகர், கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் பார்வதி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.

வரலாற்றுத் துறையின் தலைவர் முனைவர் கவிதா, தங்களது துறையில் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த செப்புப்பட்டயம் ஒன்றை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சுவடியியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் தாமரைப் பாண்டியனிடம் வழங்கி அதில் உள்ள குறிப்பை வாசிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார். இப்பட்டயத்தை முனைவர் சுசிலா, முனைவர் கங்கா, முனைவர் சுப்புதாய் ஆகியோர் கண்டறிந்ததாகவும் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, இந்த செப்புப்பட்டயத்தை ஆய்வுச் செய்து பேராசிரியர் முனைவர் தாமரைப்பாண்டியன் விளக்கியுள்ளார்.

செப்புப்பட்டயத்தின் காலம்

வேளாளர் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் இருந்த செப்புப்பட்டயம் 23.5 செ.மீ. நீளமும், 19 செ.மீ. அகலமும் கொண்டதாக அமைந்துள்ளது. இச்செப்புப்பட்டயத்தில் 66 வரிகள் அமைந்து காணப்படுகின்றன. இறுதியில் இரண்டு வரிகள் மட்டும் கிரந்த வரி வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது.

முனைவர் தாமரைப் பாண்டியனிடம் வழங்கப்பட்ட செப்புப்பட்டயம்
முனைவர் தாமரைப் பாண்டியனிடம் வழங்கப்பட்ட செப்புப்பட்டயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த செப்புப்பட்டயத்தை முத்துவடுகநாதர் வழங்கியுள்ளார். மதுரையைச் சார்ந்த சொக்கநாதப்பிள்ளை மகன் சங்கரநாராயணன் என்பவர் செப்புப்பட்டயத்தை வெட்டியுள்ளார். இச்செப்புப்பட்டயம் எழுதப்பட்ட காலம் கி.பி. 1763-ஆம் ஆண்டு ஆகும்.

சிவகங்கை சீமை அரசர் முத்துவடுகநாதர்

முத்துவடுகநாதர் கி.பி. 1749 முதல் 1772 வரை சிவகங்கைப் பகுதியை ஆட்சி செய்துள்ளார். முத்துவடுகநாதரின் மனைவி வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ஆவார். இவர் இளம் வயதிலிருந்தே பல போர்களில் பங்கேற்று உடம்பெல்லாம் விழுப்புண் பெற்று வடு ஏற்பட்டதால் முத்துவடுகநாதர் என்று பெயர் பெற்றதாக அறிய முடிகிறது.

கி.பி.1752-ல் மதுரையை ஆண்ட விசயகுமார நாயக்கர் மீது ஆங்கிலேயர் படைத்தளபதி கேப்டன் கோப் தலைமையில் போர் தொடுத்து கைப்பற்றினர். இதனையறிந்த முத்துவடுகநாதர் மதுரை மீது போர் தொடுத்து கேப்டன் கோப்பையும், அவர் படைகளையும் விரட்டியடித்து மீண்டும் விசயகுமார நாயக்கரையே மதுரை மன்னராகப் பதவி அமர்த்தினார்.

மேலும், இவர் 1763-ஆம் ஆண்டில் சிவகங்கை மீது போர் கொடுத்த கான்சாகிபுவையும் விரட்டியடித்ததாகத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆங்கிலேயர்கள் முத்துவடுகநாதரை போரில் வெற்றி பெற முடியாததால் சூழ்ச்சிச் செய்து பிடித்து துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றதாக வரலாறு தெரிவிக்கிறது.

செப்புப்பட்டயம் தரும் செய்தி

விசயரகுநாத சசிவர்ண பெரியவுடையார் தேவர் மகன் முத்துவடுகநாதர் ஆவார். அவர் சிவகங்கைச் சீமையை ஆண்டு வந்தார். அப்போது, தர்மபுர ஆதீனத்தின் குருவாக குமரகுருபர சம்பந்ததேசிகர் இருந்து வந்தார். அவரின் சீடர் குமரகுருபரத் தம்பிரான் ஆவார்.

குமரகுருபரத் தம்பிரான் காசியில் வசித்து வந்தார். அவரின் வேண்டுகோளை ஏற்று முத்துவடுகநாத பெரியவுடையார்தேவர் அவர்கள் காசியில் ஒரு மடத்தை கட்டிக்கொடுத்தார். மேலும், அம்மடத்திற்கு பிராமணபோசனம், மகேஸ்வர பூசை, அன்னதானம் தொடர்ந்து நடக்கும் வகையில் நில தானம் வழங்கினார் என்று செப்புப்பட்டயம் குறிப்பிடுகிறது.

நில தான விவரம்

காசி மடத்திற்கு, பாண்டிய மண்டலத்தில் கருத்துக்கோட்டை நாட்டைச் சேர்ந்த துகவூர் கூற்றத்தில் உள்ள வள்ளைக்குளம் கிராமத்தில் முத்துவடுகநாதர் நில தானம் வழங்கியுள்ளார். கிழக்குப்பகுதி எல்லை கருமேனியம்மன் கோவில் புஞ்சைக்கும், அரண்மனைக்கரைக் கண்மாய் உள்வாய்க்கும் மேற்கு; தென்பகுதி எல்லை ஒச்சந்தட்டுப் புஞ்சைக்கும் துகவூர் குளகாலுக்கும் வடக்கு; மேற்குபகுதி எல்லை சனாக்குடி எல்லை புரவுக்கும் கிழக்கு; வடபகுதி எல்லை கீழ்ச்சேத்தூர் புஞ்சைப் புரவுக்கும் வளையாத்தேவர் குடியிருப்புக்கும் தெற்கு ஆகும்.

தானத்திற்கு நன்மை தீமை செய்தோர் அடையும் பலன்

இந்தத் தர்மத்துக்கு நல்லது செய்தவர்கள் காசியிலே சிவனையும், விஷ்ணுவையும் பிரதிட்டை செய்தால் கிடைக்கக் கூடிய கோடிப் புண்ணியத்தை அடைவார்கள். மேலும், இந்தத் தர்மத்துக்கு தீங்கு செய்பவர்கள் காசியிலேயும் இராமேசுவரத்திலேயும் கோடிக் காராம்பசுவையும், கோடிப் பிராமணர்களையும் கொன்ற பாவத்தை அடைவார்கள்.

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அதோடு, பிறர் கொடுத்த தானத்தைக் காப்பது தான் கொடுக்கும் தானத்தைவிட இருமடங்கு புண்ணியத்தை தரும். பிறர் கொடுத்த தானத்தை அபகரிப்பதோ தான் கொடுத்த தானத்தை திரும்பப்பெறுவதோ பெரும்பாவத்தைச் சேர்க்கும்; இது நரகத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் செப்புப்பட்டயம் குறிப்பிடுவதாகப் பேராசிரியர் தாமரைப்பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

செப்புப்பட்டயம் கண்டுபிடிப்பு
சிவகங்கை சீமை அரசர்
KASI MADAM
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