ரூ. 1.80 லட்சம் கோடி கடன் கொடுக்க முடிவு - கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் எவற்றுக்கெல்லாம் பணம் வாங்கலாம்?
முகாம்கள் குறித்த விவரங்கள் பொதுமக்களைச் சென்றடையும் வகையில், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 1:21 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மூலம் ரூ. 1.80 லட்சம் கோடி கடன் வழங்கும் இலக்கை எட்டிடும் வகையில், வாரந்தோறும் சிறப்புக் கடன் முகாம்கள் நடத்த கூட்டுறவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து கூட்டுறவுத் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், ”ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சிங்கப்பெண்கள் கடன்கள் மற்றும் வீட்டு வசதிக் கடன்களுக்கான சிறப்பு முகாம்களும், வெள்ளிக்கிழமைகளில் இதர முன்னுரிமைத் துறைக் கடன் திட்டங்களுக்கான சிறப்பு முகாம்களும் நடத்தப்பட உள்ளன.
மூகாம் மூலம் என்னென்ன கடன்கள் பெறலாம்?
இச்சிறப்பு முகாம்களில் நடுத்தர கால விவசாயக் கடன்கள், ஊரகத் தொழில் கடன்கள், வீட்டு வசதிக் கடன்கள், வீட்டு அடமானக் கடன்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கடன்கள், திருநங்கையருக்கான கடன்கள், மின் ஆட்டோ கடன்கள் மற்றும் இதர முன்னுரிமைத் துறைக் கடன் திட்டங்களின் கீழ் தகுதியான பயனாளிகளுக்குக் கடனுதவிகள் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
இக்கடன் முகாம்கள் குறித்த விவரங்கள் பொதுமக்களைச் சென்றடையும் வகையில், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
எனவே, கூட்டுறவுக் கடன் திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் தகுதியுடைய பொதுமக்கள், தங்கள் பகுதிகளில் நடைபெறும் சிறப்புக் கடன் முகாம்கள் குறித்த விவரங்களை அறிந்து, உரிய ஆவணங்களுடன் பங்கேற்றுப் பயன்பெறலாம்.
மேலும், விபரங்களுக்கு 9884000845 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பயிர்கடன் வசூலித்தல் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
சமீபத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்று நிலுவையிலுள்ள பயிர்க் கடன்கள் வசூலிக்கப்படுவது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்பு கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளரால் மண்டல இணைப்பதிவாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளின் மேலாண்மை இயக்குனர்களுக்கு சுற்றறிக்கை வாயிலாக அனுப்பப்பட்டு, அனைத்து கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கும் தவறாது கடைப்பிடிக்க ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டு, கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறதாக கூட்டுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், நிலுவையிலுள்ள பயிர்க்கடன் வசூலிப்பது தொடர்பாக கூட்டுறவு சங்கத்தில் இருந்து யாரேனும் விவசாயிகளை தொடர்புகொண்டால், தொடர்பு கொண்ட கைபேசி எண் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் விவரங்களை கூட்டுறவுத்துறையின் அதிகாரபூர்வ குறைதீர்வு எண்ணான 98840 00845 (WhatsApp) என்ற எண்ணில் புகாராக தெரிவிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இவைமட்டுமின்றி, கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் நகைக்கடனுக்கான உச்ச வரம்பு உயர்த்தப்பட்டு, கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ. 10,000 வரை வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பும் அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் வெளியானது.