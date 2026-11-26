கூட்டுறவு வீட்டுவசதிக்கடன் நிலுவைத்தாரர்களுக்கான சலுகைகள் என்னென்ன? - ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டத்தின் முழு விவரங்கள்
"விரைவாகக் கடனைச் செலுத்தி முடிப்பவர்களுக்கு குறைந்த வட்டியும், ஓராண்டு காலத்துக்குள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துபவர்களுக்கு அதிக வட்டியும் செலுத்தும் வகையில் வட்டி கணக்கிடப்பட வேண்டும்" என ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 9:30 AM IST
- By எஸ். உசேன்
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி இணையம், கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்கள் மூலம் கடன் பெற்று செலுத்தத் தவறிய நிலுவைத்தாரர்களுக்கான சலுகைகள் அரசாணையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வீட்டுவசதி இணையம் (Tamil Nadu Cooperative Housing Federation Limited) மற்றும் அதன் கீழ் செயல்படும் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்கள் மூலம் கடன் பெற்று தவணை செலுத்தத் தவறியவர்களிடம் நிலுவைக் கடன்களை வசூலிக்கும் வகையில், ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, 31/03/2026-க்கு முன்னர் கடன் தவணைகளைச் செலுத்தத் தவறிய உறுப்பினர்களின் அடமானக்கடன், கட்டுமானக்கடன் மற்றும் இதர கடன்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள அபராத வட்டி, டிகிரி வட்டி மற்றும் தவணை தவறிய கடனுக்கான இஎம்ஐ வட்டி ஆகியவைத் தள்ளுபடிச் செய்யப்படும். மேலும், குறைந்த வருவாய் பிரிவினர், நடுத்தர வருவாய் பிரிவினர் ஆகியோருக்கு கூடுதலாக 1% வட்டித்தொகையையும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மானிய கோரிக்கையின்போது அறிவித்த அமைச்சர்
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் கடந்த ஆகஸ்ட் 28- ஆம் தேதி 2026-2027- ஆம் ஆண்டுக்கான வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை மானியக் கோரிக்கையின்போது பேசிய அமைச்சர் ராஜ்குமார், "கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்களின் கடன்தாரர்களின் வட்டிச் சுமையைக் குறைக்கவும், முதன்மைக் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்களில் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள தவணை தவறிய கடன்களை வசூலிக்கவும், ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்" என அறிவித்திருந்தார்.
நிதி இழப்பை கூட்டுறவு நிறுவனங்களே ஏற்கும்
இதையடுத்து, கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் (வீட்டுவசதி) அளித்த பரிந்துரையைப் பரிசீலித்த தமிழ்நாடு அரசு, இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்த அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் 24,301 உறுப்பினர்கள் சுமார் ரூபாய் 2,430.28 கோடி அளவிலான தள்ளுபடிச் சலுகைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும், இதன்மூலம் ரூபாய் 776.42 கோடி வசூலிக்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தள்ளுபடியால் ஏற்படும் நிதி இழப்பை சம்மந்தப்பட்டக் கூட்டுறவு நிறுவனங்களே ஏற்கும் என்பதால் அரசுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டம் எதற்கு பொருந்தும்?
கூட்டுறவு வீட்டுவசதி இணையத்திடமிருந்து கடன் பெற்று கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்கள் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அடமானக் கடன், கட்டுமானக் கடன் போன்ற கடன்களுக்கு மட்டுமே இத்திட்டம் பொருந்தும். 31/03/2026 கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய காலக்கெடு முழுமையாக முடிவடைந்து தவணைத் தவறியவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
யாருக்கு சலுகை கிடைக்காது?
31/03/2026-க்குப் பிறகு கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய காலக்கெடு உள்ள கடன்கள், முறையற்ற வகையில் வழங்கப்பட்ட கடன்கள், கூட்டுறவு வீட்டுவசதி இணையம் அல்லது முதன்மைக் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்கள் தங்களது பணியாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கிய கடன்களுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது.
சட்ட நடவடிக்கைக்கு உட்பட்ட கடன்களுக்கும் பொருந்தும்
தாவா நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தீர்ப்பாணை வழங்கப்பட்ட கடன்கள், நிறைவேற்று மனு நடவடிக்கைக்கு உட்பட்ட கடன்கள், காலம் கடந்த கடன்கள், சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு தண்டத்தீர்வை நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கடன்கள் மற்றும் தண்டத்தீர்வை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட கடன்களுக்கும் இத்திட்டம் பொருந்தும்.
அசல், வட்டியைச் செலுத்த வேண்டும்
கடனை முழுமையாகச் செலுத்தும் நாள் வரை நிலுவையில் உள்ள அசல் மற்றும் வட்டித்தொகையை உறுப்பினர்கள் முழுமையாகச் செலுத்த வேண்டும். வசூலிக்கப்படும் வட்டித்தொகை சம்மந்தப்பட்டக் கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் கணக்கில் முறையாக வரவு வைக்கப்பட வேண்டும். நிலுவையை முழுமையாக ஒரே தவணையில் செலுத்தும்போது மட்டுமே தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
யாருக்கு வட்டி தள்ளுபடி கிடைக்கும்?
தவணை தவறிய கடனுக்கான இஎம்ஐ வட்டி, அபராத வட்டி, டிகிரி வட்டி மற்றும் இதர செலவுகள் தள்ளுபடி செய்யப்படும். மேலும், குறைந்த வருவாய் பிரிவினர், நடுத்தர வருவாய் பிரிவினர் ஆகியோருக்கு கூடுதலாக 1% வட்டித்தொகைத் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
சங்கங்கள் சொந்த நிதியில் வழங்கிய கடன்களுக்கு விதிவிலக்கு
முதன்மைக் கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்கள் தங்களது சொந்த நிதியிலிருந்து உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கிய கடன்களுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது. இருப்பினும், இத்தகைய கடன்களுக்கு வட்டிச் சலுகை அளிக்க சம்மந்தப்பட்ட வீட்டுவசதி சங்கங்கள் முன்வந்தால், அதற்கான முன்மொழிவை உரிய அலுவலர்களின் பரிந்துரையுடன் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் (வீட்டுவசதி) அவர்களிடம் சமர்ப்பிக்கலாம். பதிவாளர் தனியாக அனுமதி வழங்கலாம்.
அபராத வட்டியைப் பகிர்ந்து ஏற்கும்
அபராத வட்டியில் 11 சதவீதத்தை கூட்டுறவு வீட்டுவசதி இணையமும், 1 சதவீதத்தை சம்பந்தப்பட்ட சங்கங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நடைமுறை ஏற்கெனவே அமலில் உள்ளது. இதே நடைமுறை தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
பறிமுதல் நடவடிக்கைகளைத் திரும்பப் பெறும் செலவு
இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதி பெறும் கடன்கள் தொடர்பாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் சொத்துப் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான செலவுகளைச் சம்மந்தப்பட்ட சங்கம் அல்லது கூட்டுறவு வீட்டுவசதி இணையம் ஏற்க வேண்டும். அதாவது, வழக்கில் புகார்தாரராக உள்ள சம்மந்தப்பட்ட கூட்டுறவு நிறுவனமே அந்தச் செலவுகளை ஏற்க வேண்டும்.
தனிவட்டி கணக்கீடு
கடன் தவணையைத் தவறிய நாளிலிருந்து கடன் தொகையை முழுமையாகச் செலுத்தும் நாள் வரை தனி வட்டி (Simple Interest) கணக்கிடப்படும். கடன்தாரர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் ரூபாய் 776.42 கோடி கூட்டுறவு வீட்டுவசதி இணையத்தின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும். இத்தொகை முதலில் வட்டிக் கணக்கிலும், அதன்பின்னர் அசல் கடன் கணக்கிலும் வரவு வைக்கப்படும்.
கடனுக்கான வட்டியில் மாறுபாடுகள்
ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டத்தின் மூலம் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் வரை உறுப்பினர்கள் வட்டி செலுத்த வேண்டும். விரைவாகக் கடனைச் செலுத்தி முடிப்பவர்களுக்கு குறைந்த வட்டியும், ஓராண்டு காலத்துக்குள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துபவர்களுக்கு அதிக வட்டியும் செலுத்தும் வகையில் வட்டி கணக்கிடப்பட வேண்டும்.
கடன் வசூல் நடவடிக்கைகளின்போது ஏற்படும் வழக்குக் கட்டணம், அஞ்சல் செலவு, போக்குவரத்துச் செலவு உள்ளிட்ட செலவுகள் இறுதித் தள்ளுபடி கணக்கீட்டின்போது பிற செலவுகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் தள்ளுபடியில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டத்தின் காலம் வரையறை
ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டம் அரசாணை வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து (20/11/2026) ஓராண்டு காலத்திற்கு மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கும். ஓராண்டு காலம் நிறைவடைந்தவுடன் இந்த அரசாணை செயலிழந்துவிடும்.
மேற்கண்ட அனைத்து நிபந்தனைகளையும் பின்பற்றி ஒருமுறை கடன் தீர்வுத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளருக்கு (வீட்டுவசதி) தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.