ஆய்வுக்கு சென்ற இடத்தில் மது குடித்துவிட்டு அலப்பறை; கூட்டுறவு வங்கி உதவி மேலாளர் பணியிடை நீக்கம்
பயிர் கடனை தள்ளுபடி தொடர்பான கணக்கெடுப்பு காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் 52 வங்கி கிளைகள் மூலம் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : July 7, 2026 at 10:11 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஆய்வுக்கு சென்ற இடத்தில் மது குடித்துவிட்டு அலப்பறை செய்த கூட்டுறவு வங்கி உதவி மேலாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் செவிலிமேடு கிளை உதவி மேலாளர் இருந்து வருபவர் முரளி. அண்மையில் தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கான பயிர் கடனை தள்ளுபடி குறித்த அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டறவு வங்கியின் 52 வங்கி கிளைகள் மூலம் அதற்கான கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதற்கென மூன்று பேர் கொண்ட ஆய்வு குழுவானது நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குழுவில் முரளி என்பவரும் பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அடுத்த முத்தியால்பேட்டையில் உள்ள மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைக்கு ஆய்வுக்கு சென்ற முரளி, மது போதையில் தள்ளாடியபடி வங்கி கிளையின் வாயிலேயே படுத்து அலப்பறையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இது குறித்து மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் இணை இயக்குநருக்கு தகவல் செல்லவே, உடனடியாக அரசு காரில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு முரளி அழைத்து செல்லப்பட்டார். அவரிடம் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ள முயன்ற நிலையில், மருத்துவமனையிலேயே தரையில் படுத்து அலப்பறையில் ஈடுபட்டார்.
இந்த நிலையில் பணியின் போது மதுபோதையில் ஒழுங்கினமாக செயல்பட்டதால் செவிலிமேடு கிளை உதவி மேலாளர் முரளியை தற்காலிக பணியிட நீக்கம் செய்து காஞ்சிபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குநர் சிவமலர் உத்தரவிட்டுள்ளரா்.