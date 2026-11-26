பர்லியார் சாலையில் தலைமைப் பொறியாளர் நேரில் ஆய்வு- அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்
"மண் சரிவு மீண்டும் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதால் கான்கிரீட் தடுப்புச் சுவர்கள் அமைக்கும் பணியைத் துவங்க வேண்டும்" என அதிகாரிகளுக்கு தலைமைப் பொறியாளர் ஸ்ரீதர் அறிவுறுத்தினார்.
Published : November 26, 2026 at 8:23 PM IST
நீலகிரி: குன்னூர்- மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பர்லியார் பகுதியில் மத்திய சாலை மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை தலைமை பொறியாளர் ஸ்ரீதர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்ததுடன், அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கினார்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த அக்.24- ஆம் தேதி, அதிக கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, பர்லியார் பகுதியில் பெரிய அளவிலான மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால் குன்னூர்- மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்துத் தடைபட்டது. இதனிடையே, சாலையைச் சீரமைக்கும் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது 100% நிறைவடைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், சீரமைக்கப்பட்ட பர்லியார் சாலையை மத்திய சாலை மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை தலைமை பொறியாளரும், மண்டல அலுவலருமான ஸ்ரீதர் இன்று (நவ.26) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். ஆய்வின்போது, "மண் உறுதித்தன்மை இல்லாமல் உள்ளது; எனவே, மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதால் கான்கிரீட் தடுப்புச் சுவர்கள் அமைக்கும் பணியைத் துவங்க வேண்டும்; கனமழையின்போது மலைச்சரிவில் இருந்து மழைநீர் வளைந்து ஓடுவதற்கு முறையான கால்வாய்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்" என அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தினார்.
தலைமைப் பொறியாளரின் அறிவுறுத்தல் காரணமாக, குன்னூர்- மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்துத் தொடங்குவதற்கு காலதாமதம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்த பிறகு மீண்டும் ஒருமுறை சாலையை ஆய்வுச் செய்து இலகுரக வாகனங்கள், பேருந்துகளை இயக்குவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
இந்த ஆய்வின்போது கோட்டப் பொறியாளர்கள் ரமேஷ் கண்ணா, சங்கர் மற்றும் கண்காணிப்புப் பொறியாளர் விஸ்வநாதன் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர். இதனிடையே, நேற்றிரவு தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வந்ததால் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அணைகளின் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயர்ந்து வருகிறது.
நடப்பாண்டில் வடகிழக்கு பருவமழையில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதி கனமழை பதிவான மாவட்டமாக நீலகிரி மாவட்டம் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.