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சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா 3 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவிப்பு

விபத்தில் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் நபர்களுக்குத் தலா ரூபாய் 1 லட்சம் வழங்கவும் முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சம்பவம் நிகழ்ந்த இடம்
சம்பவம் நிகழ்ந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 10:06 PM IST

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் அருகே சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து நிகழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 3 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் வட்டம், சின்ன அம்மங்குடி கிராமத்தில் ஜூலை 30- ஆம் தேதி அன்று காலையில் முருகையன் என்பவரது வீட்டின் கூரை வேய்ந்த சமையலறைக் கொட்டகை தீப்பற்றி எரிந்ததில் வீட்டினுள் இருந்த எரிவாயு சிலிண்டர் எதிர்பாராத விதமாக வெடித்ததினால் ஏற்பட்ட விபத்தில், பலத்த தீக்காயமடைந்த பழனிவேல் (வயது 36), காசிநாதன் (வயது 39) மற்றும் வேம்பையன் (வயது 52) ஆகியோர் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் என்ற செய்தியை அறிந்து மிகவும் வருத்தமும் வேதனையும் அடைந்தேன்.

இவ்விபத்தில் பலத்த தீக்காயங்களுடன் தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் ராஜசேகர் (வயது 32), செல்வி (வயது 41), அபிநயா (வயது 15), கலையரசி (வயது 39), புவனேஷ் (வயது 16) ஆகிய ஐந்து நபர்களுக்கும், லேசான தீக்காயங்களுடன் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் செல்வராசு (வயது 64) என்பவருக்கும் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.

இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த மூன்று நபர்களின் குடும்பத்தினருக்கும். அவர்களது உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாயும், பலத்த தீக்காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்களுக்குத் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாயும், லேசான தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நபருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்". இவ்வாறு முதலமைச்சரின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

எரிவாயு சிலிண்டர் வெடி விபத்து
முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
THANJAVUR DISTRICT
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